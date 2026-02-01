¡Ú ÂçÁÒÃéµÁ ¡Û ¡ÖSUPER EIGHT¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¼ÒÄ¹¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¤¸(¾Ð)¡×¡¡¼«¿È½é¤ÎÃø½ñÈ¯Çä¤Ç²áµî¿¶¤êÊÖ¤ë¡¡¡Ö¤¹¤´¤¯¥Ñ¥ï¥Ï¥é¤Ë°î¤ì¤Æ¡Ä¡×¡¡»þÂå¤ÎÊÑ²½¤Ë¶ì¾Ð¤¤¤Î°ìËë¤â
¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦SUPER EIGHT¤ÎÂçÁÒÃéµÁ¤µ¤ó¤¬¡¢ÂçÁÒÃéµÁ¡Ø¥¢¥¤¥É¥ë·Ð±Ä¼Ô¡ÙÈ¯ÇäµÇ°²ñ¸«¤ËÅÐÃÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú ÂçÁÒÃéµÁ ¡Û ¡ÖSUPER EIGHT¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¼ÒÄ¹¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¤¸(¾Ð)¡×¡¡¼«¿È½é¤ÎÃø½ñÈ¯Çä¤Ç²áµî¿¶¤êÊÖ¤ë¡¡¡Ö¤¹¤´¤¯¥Ñ¥ï¥Ï¥é¤Ë°î¤ì¤Æ¡Ä¡×¡¡»þÂå¤ÎÊÑ²½¤Ë¶ì¾Ð¤¤¤Î°ìËë¤â
¼«¿È½é¤È¤Ê¤ëÃø½ñ¤Ï¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¡¦SUPER EIGHT¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¤½¤·¤ÆÇÐÍ¥¤È¤·¤ÆÂè°ìÀþ¤òÁö¤êÂ³¤±¤ëÂçÁÒ¤µ¤ó¤À¤«¤é¤³¤½´¶¤¸¤ë¡¢¿¿¤Î¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Î¤¢¤êÊý¤ä¼¡À¤Âå¤Î¥×¥ì¥¤¥ä¡¼°éÀ®¤ËÉ¬Í×¤Ê¤³¤È¤Ê¤É¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¥Ó¥¸¥Í¥¹½ñ¤Ç¤¹¡£
¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¸åÇÚ¡Ö¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡×¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¶È¤ä¼ã¼ê°éÀ®¤ò¹Ô¤¦´ë¶È¤Î·Ð±Ä¼Ô¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤¹¤ëÂçÁÒ¤µ¤ó¡£
à(·Ð±Ä¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ê¤«¤Ç)²Ú¡¹¤·¤¤¸åÇÚ¤¿¤Á¤Î»Ñ¤òÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤ë¤È¤«¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤âÂç»ö¤À¤¬¡¢°ìÈÖ¤Ï¿Í´Ö´Ø·¸¡£ÀèÇÚ¡¦¸åÇÚ¤È¤¤¤¦·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¬¡¢Ç¯Âå¤¬°ã¤¦¿Í¤¿¤Á¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¼«Ê¬¤Î¤Ê¤«¤Ç²ÝÂê¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢È¯¸«¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤ÏÆ±À¤Âå¤Î°ã¤¦¶È¼ï¤ÎÊý¤äÂ¾¤Î¤ª»Å»ö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ë¤â¶Á¤¯¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡£¤½¤ì¤¬¤³¤¦¤¤¤¦·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿á¤ÈÈ¯Çä¤Î·Ð°Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¾®Ãæ³ØÀ¸¤Î¥¸¥å¥Ë¥¢¤È´Ø¤ï¤êµ¡²ñ¤¬Â¿¤¤ÂçÁÒ¤µ¤ó¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Ë¡¢¤É¤ó¤Ê»þ¤Ë¸åÇÚ¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¬²ÝÂê¤È´¶¤¸¤ë¤«¤ÈÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢àµ÷Î¥´¶¤¬Æñ¤·¤¤á¤È°ì¸À¡£
à±ó¤¹¤®¤Æ¤âÉÝ¤¤¿Í¤À¤È»×¤ï¤ì¤ë¤·¡Ê¾Ð¡Ë¡¢¶á¤¹¤®¤Æ¤â¶ÛÄ¥´¶¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£á¤ÈÏÃ¤·¡¢àÀ¼¤ò³Ý¤±¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬°ìÈÖµ¤¤ò¸¯¤Ã¤Æ¤¤¤ÆÆñ¤·¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤Íá¤È¡¢»ØÆ³¼Ô¤È¤·¤ÆÅ¬ÀÚ¤Ê¿®Íê´Ø·¸¤òÃÛ¤¯¤¿¤á¤ÎºÙ¤ä¤«¤Êµ¤¸¯¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
·Ð±Ä¤·¤Æ¤¤¤¯¾å¤Ç¡¢¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤ä¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥ÈÂÐºö¤Ê¤É¸åÇÚ¤ËÀÜ¤¹¤ëºÝ¤Ë°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤«¤ÈÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢à¼«Ê¬¤Î(¼ã¤«¤Ã¤¿)»þÂå¤Ï¡¢¤¹¤´¤¯¡Ä¥Ñ¥ï¥Ï¥é¤Ë°î¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡Ê¾Ð¡Ëá¤È¡¢Åö»þ¤Î¸·¤·¤¤´Ä¶¤ò¾éÃÌ¤á¤«¤·¤Æ¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ä¤Ä¤â¡¢à¤Ê¤ó¤«¤½¤ì¤¬¡¢ËÍ¤Ï¥Ñ¥ï¥Ï¥é¤À¤È»×¤ï¤º¡Ö¸·¤·¤¤¶µ°é¤À¤Ê¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤½¤ì¤¬º£¤Ï¸ÀÍÕ¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê·ù¤Ê»×¤¤¤ò¤¹¤ë¤È¤«¡¢½ýÉÕ¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬Ìµ¤¤¤è¤¦¤Ë(µ¤¤òÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë)¡£¤Ê¤ë¤Ù¤¯¡Ö¤³¤Î¿ÍÎäÀÅ¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤ë¤±¤É¡¢ÅÜ¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡×¤¯¤é¤¤¤Î¼õ¤±¼è¤êÊý¤È¤¤¤¦¤«¡Ê¾Ð¡Ëá¤È¡¢¥È¥Ã¥×¤È¤·¤Æ»î¹Ôºø¸í¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜºî¤Ë¤Ï¡¢·Ð±Ä¥È¥Ã¥×¤È¤·¤Æ¸Ê¤Ë²Ý¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö£´£µ¤Î¥ë¡¼¥ë¡×¤¬À¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤«¡£
¤½¤ì¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤ÇSUPER EIGHT¤È¤¤¤¦ÁÈ¿¥¤ò¶¯¤¯¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¼«¿È¤ä¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë²Ý¤·¤¿¤¤¥ë¡¼¥ë¤Ï¤¢¤ë¤«¤ÈÌä¤ï¤ì¤ë¤ÈàSUPER EIGHT¤Ï¤Ç¤¹¤Í¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¼ÒÄ¹¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¤¸¤¬¤·¤Æ¡Ä¡Ê¾Ð¡Ëá¤ÈÁ°ÃÖ¤¡£
¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢à¸Ä¿Í³èÆ°¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤ò¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¸«¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡Ö¼«Ê¬¤â´èÄ¥¤é¤Ê¤¤ã¤Ê¡×¤Ã¤Æ°ìÈÖ»×¤¨¤ëÊý¤¿¤Á¡£¼«Ê¬¤â¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë³èÆ°¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤È¤³¤íá¤¬¥°¥ë¡¼¥×¤ò¶¯¤¯¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÂçÁÒ¤µ¤ó¼«¿È¤Ë²Ý¤·¤¿¥ë¡¼¥ë¤À¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢à¼«Ê¬¤¬¡Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò)¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¥°¥ë¡¼¥×¤ò»×¤¤¤Ê¤¬¤é³èÆ°¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬½¸¹çÂÎ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤ËÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹á¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤ÆÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥¤¥É¥ë¤È·Ð±Ä¼Ô¤ÈÆó¤Ä¤Î´é¤ò¤â¤ÄÂçÁÒ¤µ¤ó¡£
¥¤¥Ù¥ó¥ÈËÁÆ¬¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Õ¥©¥È¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤Ë¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¥¹¥Þ¥¤¥ë¡×¤È¡Ö·Ð±Ä¼Ô¤Ã¤Ý¤¤´é¡×¤ÈÎ¾Êý¤ò¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤µ¤ì¤¿ÂçÁÒ¤µ¤ó¡£
¥¢¥¤¥É¥ë¥¹¥Þ¥¤¥ë¤ÏÆñ¤Ê¤¯¤³¤Ê¤·¤¿ÂçÁÒ¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢à·Ð±Ä¼Ô¤Ã¤Ý¤¤´é¤Ã¤Æ¤É¤ó¤Ê´¶¤¸¡©(¾Ð)á¤È¶ì¾Ð¤¤¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¹Í¤¨¹þ¤à¤è¤¦¤Ê»ÅÁð¤ò¥¥á¤Æ²ñ¾ì¤Î¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û