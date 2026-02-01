キヤノンギャラリーSは、写真家の野村恵子氏の写真展「龍宮」を3月26日（木）から開催する。

2020年、活動拠点を東京から自身のルーツである沖縄に移り住んだ野村氏。自然に寄り添う暮らしの中で、古来より島に伝わる海の神・龍神の伝承や、海の彼方にあり死者が還る理想郷とされる「ニライカナイ」を手がかりに、生命の循環と祈りを見つめ続けてきたという。

野村氏の表現の根底にある「生と死」をテーマに、沖縄で撮影した「龍宮」の物語となる作品群を展示する。

2020年以降の新作を中心に、1990年代後半から現在に至るまでの約100点で構成されている。

龍宮 Ryugu―それは闇ではなく、光に澄む青の彼方。

沖縄の海の果てに、わたしはあなたをおもう。

波は今日も、光とともに満ちては還ってゆく。

作家コメント

会場

キヤノンギャラリーS

開催期間

2026年3月26日（木）～5月11日（月）



開催時間

10時00分～17時30分



休館

日曜日・祝日、5月3日（日）～5月6日（水）



トークイベント

作者プロフィール

3月28日（土）16時00分～ 4月1日（水）18時15分～19時45分 4月25日（土）16時00分～

写真家。兵庫県神戸市生まれ。同志社女子大学英文科中退、現・大阪ビジュアルアカデミー卒業。卒業後に渡米し、ロサンゼルス／サンタフェで写真を学ぶ。コニカ「新しい写真家登場」グランプリを受賞。1999年、沖縄を主題とした写真集『DEEP SOUTH』（リトルモア）を刊行し、渋谷パルコギャラリーで同名個展を開催。同年、日本写真協会新人賞、2000年に東川賞新人作家賞受賞。2019年、写真集『0tari-Pristine Peaks 山霊の庭』で林忠彦写真賞。国内外で個展多数。2020年より沖縄を拠点に活動。2023年から非営利の写真教育団体「New Photographers Okinawa」およびインデペンデントプレス「Thomas Press」代表。