「卓越した好調ぶり」19節18発の日本代表エース、プレミア11位クラブの“補強候補”として地元メディアが報道！「獲得すればトップ10入りの支えに」
フェイエノールトの上田綺世は今季、リーグ戦19試合で18ゴールと圧倒的な得点力を見せつけている。実現の可能性は別にして、世界最高峰リーグのクラブにうってつけの補強との見方があっても不思議ではない。
英メディア『Sunderland Echo』は１月31日、生成AIの「Grok」にサンダーランドに適した補強は誰かを質問。そのひとりに、日本代表のエースストライカーの名前があげられた。
23節終了時点でプレミアリーグ11位につけるサンダーランドだが、総得点24はリーグ下位の数字。Sunderland Echoによると、Grokは「サンダーランドの攻撃はブライアン・ブロビーにかなり頼っている」と回答している。
「散発的にウィルソン・イシドールらの貢献もあるが、チームは23試合で24得点。生き残りに向けて堅実ではあるが、接戦で決定的な力に欠ける」
そしてGrokは「フェイエノールトのアヤセ・ウエダは今季、18得点でエールディビジの得点王争いを独走。実績あるフィニッシュ、動き、冷静さをもたらし、すぐにブロビーと競ったり、連係することができる」と続けた。
「卓越した好調ぶりや27歳で日本代表という市場価値、フェイエノールトの強い立場から、2200万ポンド（約44億円）という金額だが、得点力をあげられるFWだけに価値の高い補強となる。彼を獲得すれば、ポイントにつながるチャンスを増やす助けとなり、サンダーランドが昇格シーズンにトップ10入りする支えとなるだろう」
もちろん、クラブ目線で良い補強であっても、選手にとって適切な選択肢かどうかは別問題だ。冬の移籍市場も終わりに近づいている。ただ、プレミアリーグへのステップアップにふさわしい活躍を今季の上田が見せてきたことは確かだろう。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】妊娠したモデル妻のお腹に触れる上田綺世
英メディア『Sunderland Echo』は１月31日、生成AIの「Grok」にサンダーランドに適した補強は誰かを質問。そのひとりに、日本代表のエースストライカーの名前があげられた。
「散発的にウィルソン・イシドールらの貢献もあるが、チームは23試合で24得点。生き残りに向けて堅実ではあるが、接戦で決定的な力に欠ける」
そしてGrokは「フェイエノールトのアヤセ・ウエダは今季、18得点でエールディビジの得点王争いを独走。実績あるフィニッシュ、動き、冷静さをもたらし、すぐにブロビーと競ったり、連係することができる」と続けた。
「卓越した好調ぶりや27歳で日本代表という市場価値、フェイエノールトの強い立場から、2200万ポンド（約44億円）という金額だが、得点力をあげられるFWだけに価値の高い補強となる。彼を獲得すれば、ポイントにつながるチャンスを増やす助けとなり、サンダーランドが昇格シーズンにトップ10入りする支えとなるだろう」
もちろん、クラブ目線で良い補強であっても、選手にとって適切な選択肢かどうかは別問題だ。冬の移籍市場も終わりに近づいている。ただ、プレミアリーグへのステップアップにふさわしい活躍を今季の上田が見せてきたことは確かだろう。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】妊娠したモデル妻のお腹に触れる上田綺世