FRUITS ZIPPERが「Google Pixel 10」の新CMに出演　新生活の「あるある」な悩みをかわいく解決

KDDI株式会社は、7人組アイドルグループ・FRUITS ZIPPERが出演する「Google Pixel 10 シリーズ」の新CMを、1月30日より公開しました。

Z世代を中心に絶大な支持を集め、2025年のNHK紅白歌合戦初出場も記憶に新しいFRUITS ZIPPER。今回のCMでは、新生活を迎える大学生や社会人の「あるある」な悩みを、「Google Pixel 10」の機能で解決していく様子が描かれています。

■ FRUITS ZIPPERのメンバーが新生活のあるあるを解決

公開されたCMは、「新生活あるあるシアター『大学生』篇」と「新生活あるあるシアター『社会人』篇」、そして「あまれん親子のスマホおねだりシアター」です。

「大学生」篇では、黒板に書かれた難解な「特殊相対性理論」を前に、松本かれんさんが「わっかんなーい！！」とお手上げ状態。そこへ鎮西寿々歌さんが登場し、Google PixelのAIアシスタント「Gemini」の画像生成機能を活用して、黒板の文字をかわいいイラスト付きの画像に変換してしまいます。

また、観光地のバイト先で圏外になり困っている早瀬ノエルさんと月足天音さんのもとには、松本さんと鎮西さんが駆けつけ、空が見えれば圏外エリアでも通信できる「au Starlink Direct」の威力を披露します。

「社会人」篇では、社員証の写真映りが悪く「盛れなくて萎え〜」と落ち込む仲川瑠夏さんを、櫻井優衣さんがポートレートモードで撮影し、「しごでき（仕事ができる）」風の美しい写真に変身させる場面が。

さらに、ランチタイムの混雑で通信が繋がらない櫻井さんと真中まなさんのピンチを、混雑時でも快適な「au 5G Fast Lane」を使って仲川さんが解決したり、長時間バッテリーの持ちの良さをアピールしたりと、新生活の頼れるパートナーとしてのGoogle Pixelを描いています。

一方「あまれん親子のスマホおねだりシアター」では、松本さんと月足さんのコンビ“あまれん姉妹”が、まさかの「親子役」で登場。

「ねーままー！スマホ買って〜！」と甘える松本さんに対し、月足さんは「だーめっ！」と一蹴します。負けじと松本さんが「Pixel ならバッテリーもカメラもすごいし！」「しかも〜au なら〜」とこっそり耳打ちすると、月足さんは思わず慣れ親しんだ博多弁で「そげんおトクと！？」と驚愕のリアクションを見せます。

■ 仲良しすぎる撮影現場！メイキングエピソード

撮影は、真中さんの元気な掛け声に合わせてスタートしました。冒頭のカットから7人の息はぴったりで、チームワークの良さを遺憾なく発揮。

スタジオ移動中には、メイキングカメラに向かってメンバーが可愛く手を振る一方、仲川さんと真中さんが一発ギャグを披露して現場を笑わせるなど、終始和気あいあいとした雰囲気で進行しました。

特に注目なのが、撮影の合間のリラックスした様子。「大学生」篇では、なかなかカットがかからず松本さんが思わず吹き出してしまったり、小道具のノートにメンバーが落書きを始めたりする一幕も。この落書きは実際の映像内でも確認できるそうです。

また「社会人」篇の撮影では、仲川さんのシュールな登場の仕方に櫻井さんがツボに入って笑いが止まらなくなったり、空き時間に手遊びをして盛り上がったりと、彼女たちの普段の仲の良さが垣間見えるメイキング映像となっています。

■ FRUITS ZIPPERインタビュー「リアル眉毛」に「充電忘れ」？

CM撮影終了後、メンバーへのインタビューが行われました。

今回のセットについて、早瀬さんは「セットが木でできてて、全体的にポップでかわいい感じになってて、初めてなのでこういう形のセットが。すごく楽しかったです。再利用してほしいです」と興奮気味に語り、真中さんも「飛び出す絵本みたいだよね」と、いつものロケとは違う雰囲気を楽しんだようです。

親子役を演じた月足さんは「“あまれん姉妹”ってコンビ名があるんですけど、今回はなんと親子になって劇場っぽい雰囲気の撮影をさせていただいたので、楽しみにしていてほしいです」とコメント。

お母さん役の月足さんに怒られる演技について、松本さんは「怒られていました。でもお母さん役の方（月足さん）が身長が小さかったので怖くなかったです」と笑顔で暴露し、現場の笑いを誘いました。

また、メイキングで目撃された「ノートへの落書き」について話題が及ぶと、鎮西さんが「やばいバレてる〜」と反応。松本さんが自身のキャラクターである“あまねきねこ”を描いた横で、月足さんは「最近リアルに眉毛を描くことにハマっている」とのことで、リアルな眉毛の絵を描き込んでいたというシュールな事実も判明しました。

■ 仲川さん、櫻井さん、真中さん「充電の安心感ハンパない」

仲川さん、櫻井さん、真中さんの3人は、Google Pixelの機能や日常の困りごとについて語りました。

カメラ機能について櫻井さんは「暗いところで撮ってもそのまま高画質なのですごくナチュラルに補正してくれる感じがすごく大好きです」「インスタは特にこだわって撮る場面が多いので、絶対 Google Pixel を使っています」と絶賛。

また、長時間バッテリーについて真中さんは「昨日の夜の時点で充電切れてることに気付かず寝てることがよくある」という自身のうっかりエピソードを明かしつつ、「長持ちの安心感はハンパない」と太鼓判。しっかり者のイメージがある真中さんの意外な一面に、メンバーからもツッコミが入っていました。

人混みでのトラブルについては、仲川さんが「フェスに行くと人が多くて通信が入らなくなり、待ち合わせしてても結局来たのか来てないのか分からない人になってしまう」と、まさに今回のCMで解決された悩みを実体験として語りました。

■ 月足さん、松本さん、鎮西さん、早瀬さん「Geminiに作文を頼みたい！」

一方、月足さん、松本さん、鎮西さん、早瀬さんの4人は、学生時代の思い出やGeminiの活用法についてトークを展開。

「学生の頃にあったらGeminiを使いたい授業」を聞かれた松本さんは、「本当に作文が苦手だったので、どんな風に書いたらいいか手伝ってもらいたいなって思いました」と切実な回答。これには月足さんも「小説とか読んでるから得意だと思ってた」と驚いていました。

また、「学生時代の思い出をGeminiで可愛くするなら？」という質問に対し、鎮西さんは「地元の山をみんなで登るっていうのがあって、その頂上で撮った写真が漫画タッチになったり、空をデコレーションしてくれたりしたら、もっとハッピーな思い出になってたなと思って当時の自分にあげたいですね」と回答。早瀬さんが「今からでも遅くないんじゃない？」と提案すると、「じゃあみんな一緒に山登りしてくれる？」と誘い、セットの木で山を作ろうとする流れに。

月足さんは自身の「個人的○○問題」として「眉毛問題」を挙げ、「新学期に気合を入れて整えたらすっごい細くなっちゃってめっちゃ焦ったので、Geminiがあったらめっちゃ眉毛を生成してほしいなって思います」と独特な願望を明かしました。

■ 東京ドーム公演への意気込みと、新生活へのエール

グループ最大規模となる2月の東京ドーム公演を控え、真中さんは「年を越してやっと実感するようになってきたので、今私たちもめっちゃそわそわしている」と現在の心境を吐露。「焦りはすごいあるんですけど、でもやっぱり今までで一番いいものにしたいなっていう気持ちは、私たちメンバーだけじゃなくてチームみんなにある」と、大舞台への決意を力強く語りました。

最後に、これから新生活を始める人々に向けて、鎮西さんから「ワクワクすることもあれば、ちょっと不安だなってこともあると思うんですけど、失敗しちゃった時は私たちがいつも掲げている『NEW KAWAII』という魔法の言葉で、失敗した自分も肯定してあげていろんなことに怖がらずチャレンジしてほしいです。今日頑張れないっていう時は私たちの楽曲だったりライブパフォーマンスから私たちのエナジー、パワーを受け取ってもらえればいいなと思っているので、皆さん新生活頑張ってください！」とエールが送られました。

■ auショップでは限定ステッカーがもらえるキャンペーンも

本CMの公開に合わせ、2月6日から3月31日まで、全国のau Styleおよびauショップにてキャンペーンが実施されます。

店頭で「Google Pixel 10 シリーズ」の実機を使い、Geminiアプリの画像生成機能を体験すると、au限定の「オリジナル FRUITS ZIPPER ステッカー」をプレゼント。なくなり次第終了とのことでした。

