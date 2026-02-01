宮崎県で春季キャンプを行う巨人の岸田行倫選手が1日、チームのキャプテンとしてキャンプ初日を迎えた心境を明かしました。

岸田選手は、まずチームが始動し「気持ちは高まっています」と精悍な表情で語ります。

そしてキャプテンに就任して迎える今キャンプへの意気込みとして「いつもと違う感じはするんですけど、まずは自分のできることをしっかりやって。その姿は見られていると思って、みんなに『こいつなら、ついて行きたいな』と思わせられる言動や行動を取っていきたいとは思っています」と述べました。

さらに「上の方もいるんですけど、僕よりも若い選手もいるし、移籍してきた選手もいっぱいいるので、距離感近く、合間合間で話をしていけたらいいなと思います」とチームの輪を重要視する姿勢で臨むことを明かしました。

そのためには「特別なことではなく、当たり前のことをしっかりやれるように、チームの先頭に立てるようにやっていきたいなと思います。キャプテンに選んでいただいたからには、やりきりたいと思いますし、そのなかで優勝、日本一を達成して、みなさんと一緒によろこびを分かち合いたいなと思います」と目標を語りました。