別府大分毎日マラソン

別府大分毎日マラソン（大分市高崎山・うみたまご前〜ジェイリーススタジアム）が1日に行われ、昨年の世界選手権東京大会代表で青学大OBの吉田祐也（GMOインターネットグループ）が2時間6分59秒で日本人トップの2位、箱根駅伝で激走した黒田朝日（青学大4年）が2時間7分3秒で3位に入った。

終盤は青学大OBの吉田と、青学大4年の黒田が日本人トップを激しく争った。

38キロ過ぎに一騎打ちになると、残り1.4キロで吉田がスパート。トラックでも何とか振り切って、日本人トップの2位となり、4秒差で黒田が続いた。

1か月前に箱根駅伝の山上り5区で激走した黒田はレース前に「コンディション不良に近い」と現状を説明していたが、42.195キロできっちりと結果を出した。取材に応じた青学大の原晋監督は、「2回目のマラソンは失敗する。2時間10分を切ってくれればと思っていた。ラインでは『エンジョイ！』と伝えました」と明かした。

初マラソンだった昨年2月の大阪でマークした2時間6分5秒には及ばなかったが、指揮官はタイムと順位について「合格点」とし、「明日からエンジョイライフ。海外旅行もあるし、バラエティー番組からもオファーがある」と話していた。



（THE ANSWER編集部）