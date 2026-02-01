名作だらけの「’80年代のアイドル映画」…松田聖子が「聖子ちゃんカット」を封印して挑んだ作品とは

’80年代のアイドル映画で一番面白いのはどれなのか

女性アイドルとアイドル映画の黄金期、’80年代で一番面白かった作品は何か！？

今回、FRIDAYはアイドル評論家の中森明夫氏、映画評論家の寺脇研氏、女性アイドル研究家の北川昌弘氏を招き、座談会を実施。エンタメ界に精通する３人が、「最強の’80年代アイドル映画」について激論を交わした。

北川 ’80年代を代表するアイドル、中森明菜（60）と松田聖子の映画はどうでしょうか。

中森 明菜は’85年にマッチ（近藤真彦・61）と共演した『愛・旅立ち』ぐらいですかね。

寺脇 ’81年公開の『野菊の墓』は聖子の初主演作というだけでなく、後に『Ｗの悲劇』や『早春物語』を手掛ける巨匠・澤井信一郎の監督デビュー作でもある。澤井監督は女性アイドルを主役にした作品を多く発表しましたが、その彼のデビュー作の主演が″永遠のアイドル″聖子というのは運命的ですよね。

北川 トップアイドルとしてスポットライトを浴びていた聖子が、明治時代に生きる素朴な女性を演じた作品ですね。

中森 トレードマークの聖子ちゃんカットを封印し、おでこ丸出しの桃割れヘアーで登場した姿が印象的。雑巾がけや桑畑を走り回るシーンなど、足にマメができるほどの体当たり演技で頑張った。聖子はこの作品をきっかけに、山口百恵のような歌も演技もできるアイドルへと進化したとも言えます。

北川 澤井監督は’88年に、後藤久美子（51）主演の『ラブ・ストーリーを君に』も撮っています。「国民的美少女」として大人気だったゴクミの初主演映画で、仲村トオル（60）との純愛を描いてヒットしました。

寺脇 斉藤由貴（59）と南野陽子（58）はともに『週刊少年マガジン』のグラビアで世に出てきて、「スケバン刑事」シリーズで大ブレイクしました。

中森 斉藤は’86年の『恋する女たち』が良かったですね。この作品で日本アカデミー賞の優秀主演女優賞を獲ったし、興行収入もその年のベスト10に入った。クラスメイトの野球部員に恋をする斉藤の演技が、若者を惹きつけた。

北川 斉藤の同級生役として、高井麻巳子（59）や相楽晴子（57）が出演していましたね。

中森 ’85年の映画デビュー作『雪の断章 -情熱-』も捨てがたいけど、斉藤は『恋する女たち』で決まりでしょう。ナンノは’87年の『はいからさんが通る』のイメージが強いですが、私は『スケバン刑事』（’87年）一択だと思う。

土佐弁を駆使するナンノの演技が絶賛され、「おまんら、許さんぜよ！」というキメ台詞は流行語にもなりました。超合金製のヨーヨーを武器に敵と戦うアクションシーンも話題になりましたね。

北川 斉藤やナンノと同世代の小泉今日子（59）は、’83年に『十階のモスキート』で映画デビューしています。内田裕也（享年79）演じる借金まみれの警察官が、郵便局で強盗未遂事件を起こすまでの過程を描いた作品で、キョンキョンは内田にカネをせびりながら放蕩する娘役でした。

中森 キョンキョンは’86年の『ボクの女に手を出すな』が出色の出来ですよ。天涯孤独の不良娘という役柄が見事にハマっている。主題歌の『木枯しに抱かれて』は30万枚近い売り上げを記録し、彼女の代表曲になりました。

寺脇 菊池桃子（57）は’84年の『パンツの穴』が強烈でしたね！

中森 ’85年の『テラ戦士Ψ（サイ）ＢＯＹ』や’87年の『アイドルを探せ』など主演作はほかにもありますが、『パンツの穴』のインパクトが強すぎる。出演者の自慰行為のシーンが何度も登場したり、喧嘩の過程で大便を投げ合うシーンがあったりと、今では考えられないほどの下ネタ映画ですが、まだ15歳だった菊池の人気に火をつけたのは間違いなく『パンツの穴』でした。

北川 個人的には、中山美穂（享年54）がヒロインを務めた『ビー・バップ・ハイスクール』が忘れられないですね。中山もドラマ『毎度おさわがせします』（ＴＢＳ系）のようなお色気路線で売り出していましたけど、『ビー・バップ』の泉今日子役で、本格的にアイドルとして輝き始めました。

寺脇 『波の数だけ抱きしめて』や『Ｌｏｖｅ Ｌｅｔｔｅｒ』でも主演していますが、これらは’90年代の作品ですね。

一番面白いアイドル映画は……

中森 まだまだ語り足りないですが、そろそろナンバーワンを決めましょうか。大ヒットしただけでなく、’80年代アイドル映画のパイオニアだったという意味で、僕は１位に『セーラー服と機関銃』を推したい。

北川 いいんじゃないでしょうか。では、２位は薬師丸と双璧をなす原田の『時をかける少女』でどうでしょう。

下のリストは、３人のトークをもとに編集部が決定した「最強の’80年代アイドル映画ベスト10」だ。

社会現象となるようなアイドル映画が生まれなくなった今、あらためて’80年代の名作を見返すことで学ぶことがあるのではないか。

『FRIDAY』2026年1月30日・2月6日合併号より

斉藤由貴（59）『恋する女たち』

’87年、『トットチャンネル』の主演を務めた頃の斉藤。前年の『恋する女たち』のヒットを受けての抜擢だった