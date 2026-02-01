【ダイソー】に“ズートピア”が！？ 出会えたら即カゴIN推奨♡「激かわアイテム」

続編映画が公開されていて、いま話題沸騰中の「ズートピア」。今回は、そんなズートピア好きさん必見のアイテムをピックアップしました。デザインだけではなく実用性にも優れたポーチやケースは、お値段以上に活躍するかも。どれも【ダイソー】でお得にゲットできるので、ぜひ売り切れ前にチェックしてください。

ポップなデザインが目を引くミニポーチ

【ダイソー】「ダイカットポーチ（ズートピア）」\330（税込）

劇中に登場するドーナツをモチーフにしたポーチ。ポップなデザインが目を引いて、バッグにつけるだけでアクセントになりそう。ニックとジュディがドーナツの穴から登場する可愛らしいデザインで、ファンにはたまらないアイテムです。@ftn_picsレポーターともさんによると「ポーチは厚みがあり、クッション性もある」とのことで、リップやイヤホンなどの収納にぴったり。

キーホルダーとしても使えるスライダーケース

【ダイソー】「スライダーケース（ズートピア）」\110（税込）

ニックとジュディが走っているキャッチーなデザインのケース。小さめのバンドエイドや常備薬などが入るコンパクトなサイズ感です。表面がクリア素材になっており、何が入っているか見えるのが嬉しいポイント。小物入れとしてはもちろん、キーホルダーとして使うのもおすすめ。

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M