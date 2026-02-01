「ハリー・ポッターと炎のゴブレット 」(2005年)、「THE BATMAN-ザ・バットマン-」(2022年)などで知られる俳優ロバート・パティンソン（39）の1歳10カ月になる娘は、父の出演作をすでにほとんど見たのだという。モデルのパートナー、スキ・ウォーターハウスとの間に、名前は公表されていない娘がいるロバートは、娘が悪いことをした時には自分の映画を見せると冗談を飛ばした。



【写真】爆イケ！歌手としても活動する母のスキ・ウォーターハウス

「GQ」誌のインタビューでロバートはこう話す。「あの子はもうかなりの数を見ているよ」「何も尊敬の目を得られないと、僕は『これ誰？画面に映っているのは誰？』って聞くんだけど、娘はさっぱりって感じて、『ダ』で始まって『イ』で終わる人だよ！ってアピールする」



自分に子供ができるまでは、子供好きとは言えなかったというロバートだが、娘が生まれてからはそれが一転したそうで、「別に子供が嫌いとかいうわけじゃなかったし、一緒にいるのも平気だった。ただ、すごく楽しいってわけではなかった。でも突然、みんな自分の子が一番クールだと思うようになるんだ。僕は間違いなくそうだね。あの子は最高だ」「僕がどう変わったかと言えば、寝るのが早くなった。常に時間を管理している」「当然のことなんだけど、実際にやってみるまで気づかないものだ。地球の反対側にいても『10日以上は離れられない』って思う。それが過ぎると、本当に身体的につらくなる。不思議なもので、知らないうちに体の仕組みも変わっているんだよ」と語った。



（BANG Media International／よろず～ニュース）