「目のやり場に…」稲村亜美、肩ひも極細なキャミ姿で海外満喫「芸能人の中で一番美人」
タレントの稲村亜美が1月31日にインスタグラムを更新。海外旅行中のオフショットを公開すると、ファンから反響が寄せられた。
【写真】稲村亜美、肩ひも極細なキャミ姿で海外満喫（ほか2枚）
稲村が「SurryHillsおしゃれでカフェも楽しかった」と投稿したのはオーストラリア旅行を楽しむオフショット。複数公開されている写真には、キャミソール＆ショートパンツ姿で現地のカフェを満喫する様子が収められている。
開放的なファッションで旅行中を楽しむ姿に、ファンからは「芸能人の中で一番美人」「あみさん、目のやり場に困ります」「美しさに磨きがかかってる」などの声が集まっている。
■稲村亜美（いなむらあみ）
東京都出身。1996年1月13日生まれ。2015年4月、自動車会社のwebCMで豪快なバッティングが“神スイング”として話題となる。現在、バラエティ、スポーツ番組、CM出演など幅広く活躍中。
引用：「稲村亜美」インスタグラム（@inamura_ami）
