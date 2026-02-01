筧美和子、第1子妊娠を発表「無事に生まれてきてくれることを願いながら」
俳優の筧美和子が、第1子妊娠を自身のインスタグラムで発表した。
【写真】第1子妊娠を発表 筧美和子からのメッセージ全文
昨年3月に一般男性との結婚を発表していた筧。この日、自身のインスタグラムにて「この度、新しい命を授かりましたことをご報告いたします。無事に生まれてきてくれることを願いながら、日々を過ごしております」と発表した。
つづけて「日頃より支えてくださっている皆さまに、心より感謝申し上げます。今後とも温かく見守っていただけましたら幸いです」と締めくくった筧。ファンからは「みーちゃんおめでとうー」「うわお！！おめでとう御座います！！」「おめでとうございます きっと優しいお母さんになられると思います！」とコメントが集まった。
■筧美和子（かけい みわこ）
1994年3月6日生まれ。東京都出身。スカウトをきっかけに芸能界入りを果たすと、2013年にリアリティ番組『テラスハウス』（フジテレビ系）に出演。翌年にはテレビドラマ『最高の離婚Special 2014』（フジテレビ系）に出演。以降、女優として数々の話題作に出演している。昨年の9月には、映画初主演を務める『オオムタアツシの青春』が全国公開された。今年1月5日には、個人事務所の設立を発表。所属していたプラチナムプロダクションとは業務提携を結ぶ。
引用：「筧美和子」インスタグラム（@miwakokakei）
