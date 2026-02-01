山下達郎、1stソロアルバム『CIRCUS TOWN』50周年記念盤リリース決定 未発表オリジナルカラオケ音源など収録
山下達郎のソロデビュー50周年企画として、1stソロアルバム『CIRCUS TOWN』の50th Anniversary Editionが4月8日にリリースすることが決定した。
【写真】名盤『SONGS』を制作したシュガー・ベイブのメンバーショット
『CIRCUS TOWN』のオリジナルリリースは1976年12月25日。ニューヨーク、ロサンゼルスにてレコーディングされた。このたび、24年ぶりに最新リマスタリングが施され、ボーナストラックとしてオリジナルマスターで「言えなかった言葉を」のほか、未発表（3曲）を含むオリジナルカラオケ5曲を収録する。山下本人によるライナーノーツも掲載し、50th Anniversary Editionとしてリリースされる。
今回のリリースに際し、表題曲「CIRCUS TOWN」のミュージックビデオが制作され、昨年末に開設されたYouTubeオフィシャルチャンネルにて、リリース同日に公開が予定されている。
■『CIRCUS TOWN (50th Anniversary Edition)』
＜New York Side＞
01. CIRCUS TOWN
02. WINDY LADY
03. MINNIE
04. 永遠に
＜Los Angeles Side＞
05. LAST STEP
06. CITY WAY
07. 迷い込んだ街と
08. 夏の陽
-BONUS TRACKS-
09. 言えなかった言葉を -New York Version- (Original Master ver.)
10. CIRCUS TOWN (Original Karaoke)
11. WINDY LADY (Original Karaoke)
12. MINNIE (Original Karaoke) ※未発表曲
13. 永遠に (Original Karaoke) ※未発表曲
14. 言えなかった言葉を -New York Version- (Original Karaoke) ※未発表曲
