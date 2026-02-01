料理研究家の桜井奈々が31日に自身のアメブロを更新し、日帰りで静岡県を訪れグルメを堪能したことを報告した。

この日、桜井は「リベンジーーー！」と切り出し「1時間並んだ富士宮焼きそば!!!」と行列に並んで富士宮焼きそばを食べたことを報告。昨年訪れた際は「まさかの臨時休業」だったといい、1年越しのリベンジであったことを明かした。

続けて「山芋ネギ天…おいしすぎておかわり2回」「五目しぐれ焼き おかわり…五目焼きそば」など、堪能したメニューを次々と紹介。「行列店だけに今日も常に行列でしたがこれは…通いたい おいしすぎたーーー」と絶賛した。

さらに、同日に更新したブログでは、友人家族に勧められたという飲食店「米えにし」を訪れたことを報告。「土鍋で炊かれる白米が名物」だといい「来て大正解。笑 もう絶対美味しい」と入店直後から期待に胸を膨らませた様子をつづった。

また、注文した「真鯛の煮付け」の付け合わせが珍しいクレソンだったことに「クレソン愛好家…大フィーバーの夜。笑」と興奮気味にコメント。最後に「泊まり旅も好きですが、日帰りは準備いらずの気楽さが最高」とつづった。