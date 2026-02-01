女優の黒柳徹子（92）が1日、MCを務めるテレビ朝日「祝！徹子の部屋50周年記念 関根勤・小堺一機と見るベストセレクション」（前10・00）に出演。「素敵だな」と思ったゲストをぶっちゃける場面があった。

2日で放送50周年となる「徹子の部屋」の特番で、関根勤、小堺一機をゲストに迎え、これまでの50年の歴史をVTRで振り返った。

関根は「いろいろな人が出てますね」としみじみ。黒柳も「そうですね、面白いですね。私も凄く面白かったです。これだけの方々に出ていただいたと思うと凄いですよね」と感謝。

そんな中、関根が「これまでのゲストの中でこの人かっこいいな、素敵だなと強く印象に残っているゲストは？」と質問すると、黒柳は「“素敵だな”っていう方はたくさんいらっしゃいましたけど、長谷川一夫さんですね、やっぱり印象的だったのは」と名優・長谷川一夫さんの名前を挙げた。

番組では、1978年放送の回をVTRで紹介。当時、69歳だった長谷川さんから黒柳が手を取られ、「あんたに色っぽさがあるってのは、僕は認めてるわけですよ」と話をされる場面も。

関根も「かっこいいですね。若い時奇麗でしたけど、あの歳になって、また魅力が……」と感心。黒柳は「凄くありません？昔の方は大人っぽいね」と話すと、小堺が「徹子さん、さっきお手をつかまれた時に凄くうれしそうな…」と指摘すると、黒柳も「そうなの。なんかみんなから“いやらしい”って」と照れ笑い。

2人から「色っぽかったですよ」との声に、黒柳が「それ相手の方によってですよね」と冷静に返し、笑わせた。

さらに、ギャップを感じたゲストを聞かれた黒柳は「ビックリしたのは三船敏郎さん」と告白。「強面の感じがちょっとするじゃないですか。『羅生門』でも何でも。とっても家庭的な方だなと思いましたよ、拝見していて。いろいろな話をしてくださいました」と話した。