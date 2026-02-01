早業すぎる泥棒“わずか5秒”でチョコ窃盗の瞬間…執行猶予中40歳男を逮捕　スイーツ24点詰め込み“甘党すぎる泥棒”も　イギリス

イギリスのある店で、手際のよい“泥棒”がカメラに捉えられた。フードを深くかぶった男は、店に入るとわずか5秒で商品を抱え込み、姿を消した。別の店では、大量のスイーツを盗む犯行の一部始終が捉えられた。

5秒で強盗…早業の窃盗犯現る

イギリスで撮影されたのは、“早すぎる”ドロボーだ。当初、コンビニに現れたのは、フードをすっぽりとかぶった男だった。

入るやいなや、犯行時間わずか5秒で商品を大量に抱え、一目散に店を後にした。

盗んでいったのはチョコレートだ。

現地警察によると、犯人は40歳の男で、執行猶予中にもかかわらず、あわせて16回、日本円で42万円分の商品を窃盗していた。

その後、ドロボーは刑務所に収監されたという。

甘党！？スイーツを詰め込みまくるドロボー

一方、別の店で撮影されたのは、デザートコーナーの前にいる男だ。

男はじっくりと品定めすると、服の中に隠し持っていたマイバッグを取り出し、スイーツを詰め込んでいく。

すると、一体、どれだけ食べるつもりなのか、手が止まらない様子だった。さらに隣の棚にも、次から次へと手を伸ばしていた。

実はこの男もドロボーだった。確認できただけで24点を詰め込み、バッグがパンパンになっていた。

その後、警察が男の身元を特定し、甘い物に目がない“スイーツ泥棒”も刑務所に送られたという。

（「イット！」 1月29日放送より）