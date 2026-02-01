ラカゼット、チェルキを失ったのにリヨンが強い シュルツ、エンドリックら的確な補強と若手育成術でEL制覇を狙える集団へ
国内リーグでは4位につけ、ヨーロッパリーグではリーグフェーズ首位でベスト16進出を決めるなど充実のシーズンを過ごすリヨン。
フランスを代表する名門ではあるが、この結果はちょっとしたサプライズだったかもしれない。昨夏にはベテランFWアレクサンダル・ラカゼットがチームを去り、MFラヤン・チェルキもマンチェスター・シティへ、FWジョージズ・ミカウタゼはビジャレアルへ移籍するなど、リヨンは頼れる主力を数枚失った。
また先日行われたヨーロッパリーグ・リーグフェーズ最終節のPAOK戦ではFWレミ・ヒンベール（17）、FWアレハンドロ・ゴメス（17）、MFカリス・メラ（18）が得点を挙げていて、ヒンベールとメラはクラブのアカデミーで育ってきた選手だ。この若手育成もリヨンの強みと言える。
今冬にレアル・マドリードからレンタルで加えたFWエンドリックもすでに大ブレイクの気配を漂わせていて、この補強も当たりとなりそうだ。
スペイン『SPORT』は補強から若手の育成までリヨンの強化術を絶賛しており、ここまでは全て順調か。ELでは優勝も狙えそうで、後半戦に注目すべきチームの1つだ。
Endrick is unstoppable!pic.twitter.com/yiCDzlEyWV— Ligue 1 English (@Ligue1_ENG) January 25, 2026