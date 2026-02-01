お笑いコンビ・クワバタオハラの小原正子が31日に自身のアメブロを更新。結婚式へ参加する夫に対する長女・こうめちゃんの可愛すぎる反応についてつづった。

この日、小原は「旦那さんと誠八を駅に送りました」と切り出し、夫で元プロ野球選手の野球解説者・マック鈴木と次男・誠八くんの後ろ姿の写真を公開した。マックが向かったのは、「教え子の結婚式です」といい、この日の朝に起きたこうめちゃんとのやり取りを紹介。

「『今朝こうめちゃんが朝ごはんたべながら お父さんどこ行くん？』と聞いた」と説明し、マックが「『結婚式やで』というと 手を止めて おめめ くりくり」と驚きのリアクションだったことを明かした。こうめちゃんは「『ん?!?!?! え?!?! じゃぁ、、、おかあさんとはなれちゃうん???』と驚いていました」と大きな誤解をしていた状況をつづった。

続けて、小原は「メソメソでもなく、嘆くでもなく、ただただ 驚いている その感じが めちゃくちゃ可愛かったです」とこうめちゃんにメロメロな様子を見せた。最後に「ちがうちがうと説明して納得していました」と誤解を解いたこと明かし、ブログを締めくくった。