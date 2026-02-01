演歌歌手の藤あや子が、31日に自身のアメブロを更新。長く歌い続けるために続けているという、ストイックな日課についてつづった。

この日、藤は「新年を迎えてから早1ヶ月 忙しいひと月を過ごしました」と切り出し、きらびやかな衣装でステージに立つ写真を複数公開した。

続けて、「来月からもう2月 体調を整えるためにも日頃のルーティンは欠かせません」と健康管理のための日課に言及。「始めてから14年目のヨガは週4日レッスン」と明かし、倒立している写真を披露した。

さらに、「キックボクシング パーソナルレッスンは月3回」と、ハードなトレーニングを行っていることを見事なハイキックの写真とともに報告。「昨日もレッスンしたので心地良い筋肉痛です」と充実した様子をみせた。

また、これらの日課について「長く歌い続けるために始めたレッスンばかり」とそのきっかけを告白し、今では「歯磨きするかのように当たり前の日常になりました」と生活の一部となっていることをつづった。

最後に、「何事も続けることって大事ですね」と継続の重要性について持論を述べ、「皆さんも寒さを乗り越えるためにも身体作りをしましょうね」と読者へ呼びかけ、ブログを締めくくった。