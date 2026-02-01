ドイツ１部マインツの日本代表ＭＦ佐野海舟（２５）が、先発した１月３１日のアウェー・ライプチヒ戦にフル出場して存在感を発揮した。

得点はなかったものの、持ち前のボール奪取力などで２―１の勝利に貢献。１―１の後半４分、佐野のこぼれ球回収を起点に、決勝ゴールが生まれた。また同２８分には、ピッチ中央付近でボールを奪い、味方とのパスの交換で左サイドをドリブルで駆け上がり、エリア内に侵入すると自らのシュートを選択。これは相手ＧＫにセーブされてしまった。

また強メンタルが垣間見える一幕もあった。２―１の後半３５分、自陣で相手のＦＷコンラッド・ハーダーと競り合ってボールを奪取したが、ユニホームを引っ張られる形で倒されてファウルをもらった。一方のハーダーは自分が引っ張られたとのジェスチャーで怒りを示したのに対し、佐野は涼しい顔で何事もなかったかのようにプレーを続けた。

１６位のマインツは、今季初の連勝で降格圏脱出となる勝ち点１９の１５位・ブレーメンと勝ち点差を１とした。また、１３位・ハンブルガーＳＶ、１４位・ボルフスブルクも同勝ち点のため、次節（７日）のホーム・アウクスブルク戦の結果次第では、一気に順位を上げることも可能だ。今後も佐野の奮闘が期待される。