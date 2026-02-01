米国・ＡＥＷの「ＡＥＷ ＣＯＬＬＩＳＩＯＮ」が１月３１日（日本時間２月１日）に放送され、元ＷＷＥタッグ王者のトマソ・チャンパ（４０）がＴＮＴ王者のマーク・ブリスコを撃破しいきなり新王者に輝いた。

２００５年にデビューしたチャンパは、１５年からＷＷＥに本格参戦。ジョニー・ガルガノとの名コンビ「ＤＩＹ」でＮＸＴタッグ王座、ＷＷＥタッグ王座をそれぞれ２度戴冠するなど活躍した。しかし今年に入るとスマックダウンに登場しなくなり、１月２１日に自身のＳＮＳで退団を表明。わずか１週間後の２８日にはライバル団体ＡＥＷに移籍し「ＤＹＮＡＭＩＴＥ」に登場していた。

初陣でいきなり実現したブリスコとの王座戦は、互いに一歩も譲らない大激闘となった。チャンパは雪崩式サイコドリラーを決めるが、場外テーブル上へのダイビングエルボードロップを浴びるなど死力を尽くした攻防が続く。

さらにチャンパはダイビングエルボードロップを浴びて窮地に陥る。それでもジェイドリラーを切り返し、ジャーマンスープレックスで反撃。ニーパッドを外したランニングニーで３カウントを奪ってみせた。

新天地初陣でシングルベルトを奪取したチャンパはブリスコと健闘を称えあい、コーナーで喜びを爆発させた。すると花道に登場した「ドン・キャリス・ファミリー」のカイル・フレッチャーから挑発を受け新たな遺恨が勃発。ＴＮＴ王座戦線は風雲急を告げてきた。