µÈÅÄÍ´Ìé¤¬ÆüËÜ¿Í¥È¥Ã¥×¤Î2°Ì¡¡ÀÄ³ØÂç¸åÇÚ¡¦¹õÅÄÄ«Æü¤È¤Î¥Ç¥Ã¥É¥Ò¡¼¥ÈÀ©¤¹¡¡Í¥¾¡¤Ï¥Þ¥¹¥ì¥·¥ã¡ÚÊÌÉÜÂçÊ¬ËèÆü¥Þ¥é¥½¥ó¡Û
¡¡¢¡ÊÌÉÜÂçÊ¬ËèÆü¥Þ¥é¥½¥ó¡Ê1Æü¡¢ÂçÊ¬»Ô¹âºê»³¡¦¤¦¤ß¤¿¤Þ¤´Á°¡Á¥¸¥§¥¤¥ê¡¼¥¹¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡¢42¡¦195¥¥í¡Ë¡á¥¹¥¿¡¼¥È»þ¤Îµ¤¾Ý¾ò·ï¤ÏÀ²¤ì¡¢µ¤²¹10ÅÙ¡¢¼¾ÅÙ44¡ó¡¢ËÌËÌÀ¾¤ÎÉ÷2¡¦7¥á¡¼¥È¥ë
¡¡¥²¥¿¥Á¥ç¥¦¡¦¥Þ¥¹¥ì¥·¥ã¡Ê¥¨¥Á¥ª¥Ô¥¢¡Ë¤¬2»þ´Ö6Ê¬50ÉÃ¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¡£ÆüËÜ¿Í¥È¥Ã¥×¤ÏµÈÅÄÍ´Ìé¡ÊGMO¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤Ç2»þ´Ö6Ê¬59ÉÃ¤Î2°Ì¡£ÃíÌÜ¤Î¹õÅÄÄ«Æü¡ÊÀÄ³ØÂç¡Ë¤Ï3°Ì¤Ç¡¢¤È¤â¤Ë¥Þ¥é¥½¥ó¥°¥é¥ó¥É¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¡ÊMGC¡Ë¤Î¸¢Íø¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£¡ÊµÏ¿¤ÏÂ®ÊóÃÍ¡Ë
¡¡¥ì¡¼¥¹¤Ï1¥¥í2Ê¬59ÉÃ¡Á3Ê¬¤Î¥Ú¡¼¥¹¤¬°ÂÄê¤·¤Æ¹ï¤Þ¤ì¤¿¡£¥Ú¡¼¥¹¥á¡¼¥«¡¼¤¬³°¤ì¤ë30¥¥í°Ê¹ß¡¢ÍÎÏÁª¼ê¤¬¼¡¡¹¤È¤³¤Ü¤ì¤ëÃæ¡¢33¥¥í¤¹¤®¤Ç³¤³°¾·ÂÔÁª¼ê¤Î¥Þ¥¹¥ì¥·¥ã¤¬¥Ú¡¼¥¹¥¢¥Ã¥×¡£ÆüËÜ¿Í½¸ÃÄ¤ÏÎ¥¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢35¥¥íÉÕ¶á¤«¤é¹õÅÄÄ«Æü¡ÊÀÄ³ØÂç¡Ë¡¢µÈÅÄÍ´Ìé¡ÊGMO¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¡¢Ê¡Ã«ñ¥ÂÀ¡Ê¹õºêÇÅËá¡Ë¡¢¸Å²ì½ß»ç¡Ê°ÂÀîÅÅµ¡¡Ë¡¢Î¯ÃÓ°ìÂÀ¡ÊÃæÂç¡Ë¤Î5¿Í¤¬2°Ì½¸ÃÄ¤ò·ÁÀ®¤·¤ÆÁ°¤òÄÉ¤Ã¤¿¡£38¥¥íÉÕ¶á¤«¤é¤Ï¹õÅÄ¤ÈµÈÅÄ¤¬2°ÌÁè¤¤¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥ì¡¼¥¹¡£ºÇ¸å¤ÏµÈÅÄ¤¬¿¶¤êÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡º£Âç²ñ¤ÎÃíÌÜ¤Ï1·î¤ÎÈ¢º¬±ØÅÁ5¶è¤Ç¶è´Ö¿·µÏ¿¤ò¼ùÎ©¤·¡¢¡Ö¥·¥ó¡¦»³¤Î¿À¡×¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿ÀÄ³ØÂç¤Î¹õÅÄ¡£¥Õ¥ë¥Þ¥é¥½¥ó¤ÏºòÇ¯2·î¤ÎÂçºå¤ÇÆüËÜ¿Í³ØÀ¸ºÇ¹âµÏ¿¤Î2»þ´Ö6Ê¬5ÉÃ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£Âç²ñ¤Ï¾·ÂÔÁª¼ê¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤¹¤ë¡£
¡¡È¢º¬±ØÅÁ3Ï¢ÇÆ¤ÎÀÄ³ØÂç¤«¤é¤Ï¹õÅÄ°Ê³°¤Ë8¶è¶è´Ö¿·µÏ¿¤Î±ö½ÐæÆÂÀ¡Ê4Ç¯¡Ë¡¢3¶è¤òÁö¤Ã¤¿±§ÅÄÀî½ÖÌð¡ÊÆ±¡Ë¡¢4¶è¤ÎÊ¿¾¾µýÍ´¡Ê3Ç¯¡Ë¡¢ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Î¤¿¤á¤ËÅöÆüÊÑ¹¹¤ÇÈ¢º¬½ÐÁö¤ò²Ì¤¿¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¹Ó´¬Êþô¦¡Ê4Ç¯¡Ë¤Î4¿Í¤¬½ÐÁö¤¹¤ë¡£Á°²óÂç²ñ¤Ç¤ÏÅö»þÀÄ³ØÂç4Ç¯¤À¤Ã¤¿¡Ö¼ãÍÍ¡×¤³¤È¼ãÎÓ¹¨¼ù¤¬à°úÂà¥ì¡¼¥¹á¤Ç2»þ´Ö6Ê¬7ÉÃ¤Î½é¥Þ¥é¥½¥óÆüËÜºÇ¹â¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢ÆüËÜ¿Í¥È¥Ã¥×¤Î2°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£ºÆ¤ÓÀÄ³ØÀûÉ÷¤¬µ¯¤¤ë¤«ÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿Ãæ¡¢20¥¥í¤¹¤®¤Æ±ö½Ð¡¢±§ÅÄÀî¡¢¹Ó´¬¡¢Ê¿¾¾¤¬½ç¤ËÃÙ¤ì»Ï¤á¤¿¤¬¡¢»Ä¤ë¹õÅÄ¤ÈÀÄ³ØÂçOB¤ÎµÈÅÄ¤¬Ç®¤¤¥ì¡¼¥¹¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¡£
¡¡º£Âç²ñ¤Ïº£½©¤ÎÌ¾¸Å²°¥¢¥¸¥¢Âç²ñ¤È¡¢ÍèÇ¯³«ºÅÍ½Äê¤Î2028Ç¯¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¸ÞÎØÂåÉ½Áª¹Í²ñ¡Ö¥Þ¥é¥½¥ó¡¦¥°¥é¥ó¥É¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¡ÊMGC¡Ë¡×Áª¹Í²ñ¤ò·ó¤Í¤ë¡£MGC¤Ï2»þ´Ö6Ê¬30ÉÃ°ÊÆâ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤¹¤ì¤Ð½ç°Ì¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯¡¢¤â¤·¤¯¤ÏÆüËÜ¿Í6°Ì°ÊÆâ¤Ç2»þ´Ö9Ê¬°ÊÆâ¤Ç¤¢¤ì¤Ð½Ð¾ì¸¢¤òÆÀ¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥Õ¥¡¥¹¥È¥Ñ¥¹¡×¤È¤·¤ÆMGC³«ºÅÁ°¤Î»ØÄê¤µ¤ì¤¿Âç²ñ¤Ç¡¢ÀßÄêµÏ¿¡ÊÃË»Ò¤Ï2»þ´Ö03Ê¬59ÉÃ¡Ë¤òÆÍÇË¤·¤¿µÏ¿ºÇ¾å°Ì¤ÎÁª¼ê1¿Í¤¬¥í¥¹¸ÞÎØÂåÉ½¤ËÆâÄê¤¹¤ë¡£
¢£Âè74²óÊÌÉÜÂçÊ¬ËèÆü¥Þ¥é¥½¥ó¾å°ÌÀ®ÀÓ
¡¡1 ¥²¥¿¥Á¥ç¥¦¡¦¥Þ¥¹¥ì¥·¥ã¡Ê¥¨¥Á¥ª¥Ô¥¢¡Ë 2:06:49
¡ú2 µÈÅÄ Í´Ìé¡ÊGMO¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¥°¥ë¡¼¥× ¡Ë2:06:59
¡ú3 ¹õÅÄ Ä«Æü¡ÊÀÄ»³³Ø±¡Âç³Ø¡Ë2:07:03
¡ú4 Ê¡Ã« ñ¥ÂÀ¡Ê¹õºêÇÅËá¡Ë2:07:11
¡ú5 °æ¾å Âç¿Î¡Ê»°É©½Å¹©¡Ë2:07:36
¡ú6 ¸Å²ì ½ß»ç¡Ê°ÂÀîÅÅµ¡¡Ë2:07:46
¡ú7 Î¯ÃÓ °ìÂÀ¡ÊÃæ±ûÂç³Ø¡Ë2:07:59
8 ¥â¥Ï¥á¥É ¥ì¥À¡¦¥¨¥ë¥¢¡¼¥é¥Ó¡Ê¥â¥í¥Ã¥³¡Ë2:08:01
9 Ê¹Ã« ¸¿Í¡Ê¥È¥è¥¿ËÂ¿¥¡Ë2:08:17
10ÇòÀî ÍÛÂç¡ÊÃæ±ûÂç³Ø¡Ë2:08:48
¢¨¡Ê¡ËÆâ¤Ï½êÂ°¡¢¡ú¤ÏMGC½Ð¾ì¸¢³ÍÆÀ