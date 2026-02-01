HY仲宗根泉、「息子の命日」に思い馳せる「幸せと絶望が重なったあの日」「命をもって教えてくれた事に感謝してるよ」
沖縄出身のバンド・HYの仲宗根泉（42）が30日、自身のインスタグラムを更新。「息子の命日」に思いをつづった。
【写真】「感謝してるよ」息子の命日にメッセージをつづった仲宗根泉
仲宗は2017年12月に第2子の妊娠を発表。しかし、18年2月に「皆さんへ大切なお知らせ。 楽しみにしていた赤ちゃんが病気の為お空へ旅立ちました」と報告していた。
この日は「1.30日になると、毎年鮮明に思い出す 出産した喜びと共に心拍が消えたあの日。幸せと絶望が重なったあの日」と書き出し、「何度も自分の人生を悲観したし より近くにも行きたいと思った」と8年前を回想。
「でも、そのたびに側にいる娘のことを思ったし 息子が命をかけて私に教えてくれた 命の大切さ。だから、今は、もうあまり泣かなくなったんだよ。よその子を見て羨ましいって思わなくなれたんだよ」と現在の心境を明かし、「私にだって悲しみがあるようにあの人にも悲しみがある。あの人が幸せなら、私だって幸せをすでに手にしている。それを忘れてた。 そう考えられるまで長い時間がかかったけれど ママは、今お姉ちゃんと毎日楽しく過ごしてるよ」と呼びかけるようにつづった。
「あなたが生きていたら、きっとこんな弟だっただろうねって笑って話してるよ。 だから、永遠にあなたは私達の心の中にいる。悲しみこそあれど、悲観することはない。学ばせてもらった。貴方の命をかけて」と記し、投稿には青空の下に咲く白いプルメリアの写真を添えて、「1.30息子の命日 もう誰かと一緒に悲しみたい気持ちなんてない。 それよりも ママが貴方を産んで一瞬でもこの腕に抱けた喜びや悲しみを経験したからこそ学べたこと、それを貴方が命をもって教えてくれた事に感謝してるよ ずっとずっと愛してるよ」と息子へ言葉を送った。
