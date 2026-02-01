¾¾°æÍµ¼ù¡¢3ÅÙÌÜ¤ÎWBC¤Ø¡¡¡Ö¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ï¤¢¤ë¡×
¡¡¡Ú¥µ¥ó¥Ç¥£¥¨¥´¶¦Æ±¡ÛÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¢¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Î¾¾°æÍµ¼ù¤¬1·î31Æü¡¢ËÜµòÃÏ¥Ú¥È¥³¡¦¥Ñ¡¼¥¯¤Ç¤Î¥Õ¥¡¥ó´¶¼Õ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë»²²Ã¤·¡¢3ÅÙÌÜ¤Î½Ð¾ì¤È¤Ê¤ë¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¤Ë¸þ¤±¡Ö1²óÌÜ¡¢2²óÌÜ¤ÈÊÑ¤ï¤é¤º¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ï¤¢¤ë¡£¤Ê¤ó¤È¤«¼«Ê¬¤ÎÎÏ¤òºÇÂç¸Â¤Ë½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡´û¤Ë¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ÇÅêµåÎý½¬¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Ä´À°¥Ú¡¼¥¹¤ÏÎãÇ¯ÄÌ¤ê¤À¤È¸À¤¦¡£WBCÆüËÜÂåÉ½¤Ë¤Ï¥¢¥ê¥¾¥Ê¤Ç¤Î¥ª¡¼¥×¥óÀï¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¸å¤Ë¹çÎ®¤Î¸«¹þ¤ß¡£¥È¥Ã¥×µé¤ÎÁª¼ê¤¬½¸¤¦¾ì¤Ç¡¢ÆüËÜ¸ì¤Ç°Õ¸«¸ò´¹¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ø¤Î´üÂÔ´¶¤ò¸ý¤Ë¤·¡Ö¡ÊÊÆ¹ñ¤Ç¤Ï¡Ë¼«Ê¬¤Î¸ÀÍÕ¤ÇÏÃ¤»¤ëµ¡²ñ¤Ï¾¯¤Ê¤¤¡£¤½¤Îµ¡²ñ¤¬Áý¤¨¤ë¤Î¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£