街頭演説で支持を訴える高市首相＝３１日午後、横浜市内

高市早苗首相（自民党総裁）の１日のＮＨＫ討論番組への出演取りやめを巡り、前日１月３１日の川崎市内での応援演説で円安メリットを強調したこととの関連が与野党間で取り沙汰されている。「ホクホク状態」とした上で首相自ら「これは総理が口にすべきことじゃない」と明言していた。週明けの円安加速も予測されており「各党党首からの追及を避けたのでは」（自民の閣僚経験者）との見方が身内の間でも広がっている。

川崎での演説で高市首相は「国内投資をもっと増やしたい」との訴えの中で「今、円安だから悪いと言われるけれども輸出産業にとっては大チャンス。食べ物を売るにも自動車産業もアメリカの関税があったけれども円安がバッファー（緩衝材）になった。ものすごくこれは助かりました」と説明。「円安でもっと助かっているのが、外為特会っていうのがあるんですが、これの運用、今ホクホク状態です」とも付言した。

「だから円高がいいのか円安がいいのか分からない。これは総理が口にすべきことじゃないけれども、為替が変動しても強い日本の経済構造を私はつくりたい」と結んでいる。首相は２月１日発信の自身の交流サイト（ＳＮＳ）上で「ホクホク」発言について「一部報道機関で誤解がある。円安と円高のどちらが良くてどちらが悪いかということはない」などと釈明。「円安を支持した」との見方を否定した。

一部野党内には１月３１日夜から「踏み込み過ぎた発言で言い逃れはできない。首相は２月１日の討論に出てこられないのでは」との観測が出ていた。予測通りの流れとなったことに野党幹部は「台湾有事の問題と同じで高市首相の悪癖が露呈した。旧統一教会を巡る疑惑も抱えていて説明をするよりも黙って逃げ切るほうの道が楽なんだろう」と皮肉った。