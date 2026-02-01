◆卓球 全農杯 全日本選手権 ダブルスの部 最終日（１日・豊田市総合体育館）

女子ダブルス決勝で張本美和（木下グループ）、長崎美柚（木下アビエル神奈川）組が３―０で平野美宇（木下グループ）、木原美悠（トップ名古屋）組に勝利し、初優勝を果たした。

１７歳の張本美は女子シングルス、ジュニア女子、混合ダブルスに続いて頂点に立ち、史上初の全日本４冠を達成。「自分でも信じられない」と喜びを爆発させた。

張本美は前週にジュニア女子で２００７年〜１０年の石川佳純以来、史上２人目の４連覇を果たした。女子シングルスでも決勝に進出。３年連続で顔を合わせた早田ひな（日本生命）を４―３で破り、１９８８年の佐藤利香以来、３７大会ぶりのジュニアとの２冠を獲得した。

さらに今週に開催されたダブルスの部では松島輝空（木下グループ）との混合ダブルス、長崎との女子ダブルスで決勝進出。混合ダブルスは坪井勇磨（クローバー歯科）、赤江夏星（日本生命）組を３―０で退けて３冠が確定。コート上の優勝インタビューで「この全日本選手権ラスト１試合なので、悔いなく全力で頑張りたいです」と語り、その約３０分後に行われた女子ダブルス決勝も制した。