【高野豆腐が角煮】に大変身！低カロ・高タンパクの『高野豆腐』おかず／節約にも
ヘルシー食材の高野豆腐が〈満足おかず〉に変身！ 少量の豚バラ肉を巻いて甘辛く煮れば、ゴロっと感のある〈角煮風〉に。
煮汁をたっぷり含んだ高野豆腐は、見た目以上の食べ応えとおいしさで、ご飯が進みます♪ お財布にやさしいのもうれしいところです。
『高野豆腐の角煮風』のレシピ
材料（1人分）
高野豆腐（7×5.5cm）……2枚（約40g）
豚バラ薄切り肉……8枚（約160g）
ゆで卵……2個
ほうれん草……1/2わ（約100g）
塩……少々
片栗粉……適宜
〈煮汁〉
しょうゆ……大さじ1と1/2
砂糖……大さじ1
酒……大さじ1
みりん……大さじ1
水……1カップ
サラダ油……大さじ1
作り方
（1）高野豆腐はぬるま湯（約50℃）に10分ほどつけてもどし、水にとってさます。水けを絞って4等分に切る。ほうれん草は根元を切り、塩を加えた熱湯で30秒ほどゆでる。冷水にとってさまし、水けを絞って長さ4cmに切る。
豚肉を1枚ずつ広げ、端に高野豆腐を1切れずつ置いて、全面が隠れるように巻く。全体に片栗粉を薄くまぶす。
（2）フライパンにサラダ油を中火で熱し、（1）を巻き終わりを下にして並べる。全体に焼き色がつくまで、面を変えながら5〜6分焼く。
（3）フライパンの汚れをさっと拭き、煮汁の材料を加えて混ぜる。煮立ったらゆで卵を加え、ときどき返しながら煮汁が少なくなり、とろみがつくまで煮る。好みでゆで卵を半分に切ってから器に盛り、ほうれん草を添える。
かさ増し上手で、味しみも抜群。おかわり必至につき、ご飯は多めに炊いてスタンバイしたくなる一皿です。
（2020『オレンジページCooking』春より）