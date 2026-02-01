【高野豆腐が角煮】に大変身！低カロ・高タンパクの『高野豆腐』おかず／節約にも

ヘルシー食材の高野豆腐が〈満足おかず〉に変身！ 少量の豚バラ肉を巻いて甘辛く煮れば、ゴロっと感のある〈角煮風〉に。

煮汁をたっぷり含んだ高野豆腐は、見た目以上の食べ応えとおいしさで、ご飯が進みます♪ お財布にやさしいのもうれしいところです。

『高野豆腐の角煮風』のレシピ

材料（1人分）

高野豆腐（7×5.5cm）……2枚（約40g）

豚バラ薄切り肉……8枚（約160g）

ゆで卵……2個

ほうれん草……1/2わ（約100g）

塩……少々

片栗粉……適宜

〈煮汁〉

しょうゆ……大さじ1と1/2

砂糖……大さじ1

酒……大さじ1

みりん……大さじ1

水……1カップ

サラダ油……大さじ1

作り方

（1）高野豆腐はぬるま湯（約50℃）に10分ほどつけてもどし、水にとってさます。水けを絞って4等分に切る。ほうれん草は根元を切り、塩を加えた熱湯で30秒ほどゆでる。冷水にとってさまし、水けを絞って長さ4cmに切る。

豚肉を1枚ずつ広げ、端に高野豆腐を1切れずつ置いて、全面が隠れるように巻く。全体に片栗粉を薄くまぶす。

（2）フライパンにサラダ油を中火で熱し、（1）を巻き終わりを下にして並べる。全体に焼き色がつくまで、面を変えながら5〜6分焼く。

（3）フライパンの汚れをさっと拭き、煮汁の材料を加えて混ぜる。煮立ったらゆで卵を加え、ときどき返しながら煮汁が少なくなり、とろみがつくまで煮る。好みでゆで卵を半分に切ってから器に盛り、ほうれん草を添える。

かさ増し上手で、味しみも抜群。おかわり必至につき、ご飯は多めに炊いてスタンバイしたくなる一皿です。

（2020『オレンジページCooking』春より）