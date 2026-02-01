「別府大分毎日マラソン」（１日、高崎山うみたまご前〜ジェイリーススタジアム）

９月開幕の名古屋アジア大会、２８年ロサンゼルス五輪代表選考会を兼ねて行われ、箱根駅伝３連覇の青学大エースで、山上り５区の異次元区間新記録から“シン・山の神”の異名がついた黒田朝日（２１）＝青学大＝が２度目のマラソンに挑戦し、２時間７分３秒で日本人２位の３位となる激走をみせた。ロス五輪に向けたＭＧＣ出場権を獲得した。

終盤は青学大の先輩でもある吉田祐也（ＧＭＯインターネットグループ）と日本人トップ争いのマッチレース。惜しくも競り負けたが、コンディション不良を公言していた中での快走に衝撃が走った。ＴＢＳ系の中継で解説を務めた青学大・原監督は「練習メニューを瀬古さんにみてもらったら『こんなんでマラソン走れるか』っていうぐらい負荷的には低いんですけど。すごいよな〜」と感嘆。「ポテンシャル的にはもう日本記録を狙えるぐらいのものがあるけど、今の力を１００出せる子。能力が高いですね」とうなり、沿道や競技場では多くの声援がとび、出待ちのファンもいる状況に「もう瀬古さん以来のフィーバーじゃないですか。これだけ競技場に人が集まったっていうのは。今、相当インパクトを与えていると肌で感じる」とその人気ぶりに目を丸くした。その瀬古利彦氏も「早稲田の天敵」と冗談めかしながら黒田と記念撮影。「また頑張ってね。あなたは（箱根５区で）早大抜いたのであんまり俺はね、困るんだけど。今日は凄い！」と絶賛した。激闘を繰り広げた吉田も「非常に頼もしい。いつも一緒に練習してますし、ラストまで競り合うことができて、僕自身も成長できた。感謝してます」と振り返った。

黒田は序盤から３分ペースを刻む先頭集団にしっかり取り付いていくと、５人出場の青学勢では２０キロに塩出、２２キロに宇田川、２５キロに荒巻、２６キロで平松が遅れていった中、しっかりと勝負できるポジションをとり続けた。３３キロ過ぎにマスレシャ（エチオピア）がスパート。日本勢ではまず青学大の先輩、鈴木塁人（ＧＭＯインターネットグループ）が前に出て追いかけ始めると、黒田も追撃。鈴木を吸収し、第２集団を作った。吉田祐也（ＧＭＯインターネットグループ）、古賀淳紫（安川電機）、福谷颯太（黒崎播磨）、溜池一太（中大）との争いの中で３７キロ過ぎに吉田と黒田が抜けだし、青学大の先輩後輩の２人がし烈な日本人トップ争いを繰り広げた。４０キロ過ぎに黒田が前に出たが、吉田も食い下がり、残り１・５キロの給水で吉田が前に。それでも黒田が食い下がり、トラック勝負となった。最後は吉田に振り切られたが、両手を広げてゴールすると、吉田と健闘をたたえあう抱擁を交わした。

今大会は２０２８年ロサンゼルス五輪選考会「マラソン・グランド・チャンピオンシップ（ＭＧＣ）」につながるシリーズの一つ。黒田は前日会見で「記録に関しては特に意識するところはなく、順位を狙っていきたいと思っている。今のコンディションも鑑みて、ＭＧＣ出場権獲得がまずは第一目標。箱根に一番合わせていたので、あの時点が絶好調。現状に関しては、その時（箱根駅伝時）に比べるとコンディション不良に近い状態かなというふうに思っています」と語っていた。今大会は２時間９分以内で日本人６位以内、もしくは順位に関係なく２時間６分３０秒以内でＭＧＣ出場権が獲得できる。

今年の箱根駅伝の５区で驚異的な新記録をマークした青学大のエース。箱根後は１８日の全国都道府県駅伝に岡山代表の３区として出場。区間５位で岡山の過去最高順位となる４位躍進に貢献した。原監督は「箱根の後はイベントにも駆り出されていたので状態は・・・」と語っていた。

初マラソンだった昨年２月の大阪マラソンでは日本学生歴代最高タイムとなる２時間６分５秒（６位）をマークしている。それ以来となる２回目のマラソンだった。