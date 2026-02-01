◇第74回別府大分毎日マラソン（2026年2月1日 大分市高崎山・うみたまご前〜ジェイリーススタジアムの42.195キロ）

愛知・名古屋アジア大会（9月19日開幕）日本代表選考会を兼ねて行われ、青学大出身の吉田祐也（28＝GMOインターネット）が2時間6分59秒で日本人トップの2位。箱根駅伝で青学大の総合3連覇に貢献した“シン・山の神”黒田朝日（21）が2時間7分3秒（速報値）で日本人2番手の3位に入った。

青学大の先輩と後輩が日本人1・2フィニッシュ。

TBS系列のレース中継で解説を務めた青学大陸上部・男子長距離ブロックの原晋監督（58）は「原軍団の2人！凄いな、おめでとう。黒田は調子が悪かったのに…凄いなお前たち」とオクターブ高い声で称えた。

最後は先輩の意地を見せた吉田には「最後は朝日に勝たせるか、という思いで走ったか？」と声をかけた。

2人は来秋開催予定の28年ロサンゼルス五輪日本代表選考レース「マラソングランドチャンピオンシップ（MGC）」の出場権を獲得した。

原監督は「ロサンゼルス五輪の3枠。2人で頑張ろうぜ！」と意欲を見せた。