　THE SPELLBOUND／BOOM BOOM SATELLITESの中野雅之が、2月1日までに自身のXを更新し、BOOM BOOM SATELLITESのアルバム『TO THE LOVELESS』（2010年発売）についてつづった。

【写真】BOOM BOOM SATELLITESの作品に登場していた…須藤理彩の娘

　中野は「TO THE LOVELESSのジャケットの中にいる黒いワンピースの女の子は川島くんの長女です。（Lay your〜のMVは次女）」と明らかにした。

　さらに「作品の中に残しておくのが良いかと思って提案しました。結果今も作品の中にひっそりと生きているのがたまりませんな」とし、「19歳お誕生日おめでとう　素敵な大人になってください」とメッセージ。

　川島道行さんは、2016年10月9日に死去。妻は俳優の須藤理彩。長女は、19歳の誕生日を迎えた。

　須藤は、自身のXに「娘達にとって、一緒にいる時間は確かに少なかったけど、こうしてパパの作品の一部になれて、繋がりが一つ増えたこと。今の2人の大きな支えになっていると思います。そんな機会を下さり、感謝です」としたためた。