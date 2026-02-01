須藤理彩、夫が2016年死去…長女が19歳に 誕生日に秘話 実は“パパの作品”に娘2人が登場していた
THE SPELLBOUND／BOOM BOOM SATELLITESの中野雅之が、2月1日までに自身のXを更新し、BOOM BOOM SATELLITESのアルバム『TO THE LOVELESS』（2010年発売）についてつづった。
【写真】BOOM BOOM SATELLITESの作品に登場していた…須藤理彩の娘
中野は「TO THE LOVELESSのジャケットの中にいる黒いワンピースの女の子は川島くんの長女です。（Lay your〜のMVは次女）」と明らかにした。
さらに「作品の中に残しておくのが良いかと思って提案しました。結果今も作品の中にひっそりと生きているのがたまりませんな」とし、「19歳お誕生日おめでとう 素敵な大人になってください」とメッセージ。
川島道行さんは、2016年10月9日に死去。妻は俳優の須藤理彩。長女は、19歳の誕生日を迎えた。
須藤は、自身のXに「娘達にとって、一緒にいる時間は確かに少なかったけど、こうしてパパの作品の一部になれて、繋がりが一つ増えたこと。今の2人の大きな支えになっていると思います。そんな機会を下さり、感謝です」としたためた。
【写真】BOOM BOOM SATELLITESの作品に登場していた…須藤理彩の娘
中野は「TO THE LOVELESSのジャケットの中にいる黒いワンピースの女の子は川島くんの長女です。（Lay your〜のMVは次女）」と明らかにした。
川島道行さんは、2016年10月9日に死去。妻は俳優の須藤理彩。長女は、19歳の誕生日を迎えた。
須藤は、自身のXに「娘達にとって、一緒にいる時間は確かに少なかったけど、こうしてパパの作品の一部になれて、繋がりが一つ増えたこと。今の2人の大きな支えになっていると思います。そんな機会を下さり、感謝です」としたためた。