J2通算394試合出場…昨季で引退の喜山康平氏、町田アカデミースタッフに入閣
FC町田ゼルビアが1日にアカデミースタッフの新体制を発表し、喜山康平氏がジュニアチームのコーチに就任することを公表した。
喜山氏は2006年に東京ヴェルディでプロキャリアを始め、ファジアーノ岡山や松本山雅FCなどで活躍してJ2通算394試合16得点などを記録。ギラヴァンツ北九州でプレーした昨季をもって現役を引退していた。小学生年代のジュニアチームコーチに就任することに際し、「これまで培ってきた経験を活かし、未来ある子どもたち一人ひとりの成長のために、全力で取り組みます。どうぞよろしくお願いいたします」とコメントしている。
なお町田OBの森村昂太氏はユースのコーチに就任する。
