毎週日曜日 ひる12時45分〜14時放送の日本テレビ「メシドラ 兼近＆真之介のグルメドライブ」（関東ローカル/TVerにて最新話を無料配信）。2月1日（日）の放送は、槙野智章と行く東京都西東京市の旅！

■旅する場所だけ決めて、後は自由に車を走らせ旨いメシを食う！

元サッカー日本代表の槙野は、現役引退後、サッカー解説や多くのバラエティー番組でも活躍。今シーズン、J2リーグ 藤枝MYFCの監督に就任したが、実はこのロケは就任決定直前のタイミング。ロケ中はその進路をまだ明かしていなかったが、監督業への意欲や将来像についても語っていた。

ロケは東伏見稲荷神社からスタート。槙野は、満島真之介、兼近大樹ともにプライベートでも交流があり「メシドラ」についても「いつも見てるよ」と満島に話していたそう。一同は「サッカー以外の実力も見たい」（満島）と、市内で身体を動かせる施設を探すことに。

その道中でもさまざまなスポットに寄り道。槙野が38歳、満島が36歳、兼近が34歳と年齢が近い3人。移動中の話題はまず上下関係について。

槙野が「2人はこの業界で、先に芸歴を聞くのか年齢を聞くのかどうしてるんですか？」と聞くと、「芸歴」「（芸人の業界は）年齢が関係ないから」と兼近。満島は、「俺は体育会系で生きてきたから、1個上でも10個上でも（先輩として）一緒」と語る。しかし槙野は上下関係については「それどうなんだろう？」と考える立場だそう。「やられたくないし自分もしたくない。その方がパフォーマンスもしっかり発揮できる」と語る。「ピッチに立ったら年齢関係ないから、10個上（の選手）にも『走れよ！』とか『行けよ！』とか（言う）」とのことだが、ピッチから出ると「さっきはすみませんでした！」となるそう。ただ、「ピッチ上はフラット」かつ「（先輩選手も）しっかりしている人が多いから、ピッチで起きた問題を絶対外に持ち込まない」と現役時代を振り返る。

最初のスポットは、槙野が訪れたかった場所、かつ槙野が現役時代共にプレーし縁深い元日本代表・原口元気選手の妻が宮司の妹の田無神社。5体の龍神様が祀られ多岐にわたるご利益があると言われており、全国屈指のパワースポットとして多くのスポーツ選手も参拝していると言われている場所だ。

ロケの成功を祈願したあとは、境内で営業しているコーヒー店「風薫る神社なおきち」に立ち寄る。東ティモールのコーヒー豆を使っている点が特徴で、ここでコーヒーやクッキーなどを購入。

続いて車内では、槙野がサッカーを始めた経緯についてトーク。始めたのは「7歳、小学校1年生」の頃で、「自分の小学校にサッカー（クラブ）がなくてお母さんに『サッカーやりたいんだけど』って言ったら『じゃあ自分が好きなようにしなさい』って言われたから、全く友達もいない隣町の小学校にサッカークラブがあって、そこに通った」という。

次は、西武柳沢駅北口にある「ヤギサワベース」へ。懐かしの駄菓子や、レトロ好きな店主が集めたグッズやゲームが楽しめるお店。状態良く保存され実際に楽しめる懐かしのゲームに盛り上がる一同。

ゲームで獲得したメダルは店内で10円として使え「ジャンケンマンフィーバー」や「ポップンルーレット」などのゲームを、店内にいたお子さんたちともコミュニケーションを取りながら楽しみ、メダルで駄菓子を購入した。

その次はたい焼きをいただくべく、東伏見駅前で19年営業している「鯛焼きのよしかわ」へ。あんこにはあっさりした甘さが特徴の北海道産小豆を使用。餅入りのたい焼きをそれぞれ注文し、停車中の車内でいただくと「バリうまいよ」（槙野）などと一同盛り上がる。

そして焼き鳥屋へ向かいながら、車の運転に関するトークも。3人とも運転をするようで、槙野も「わざと遠いところに家を構える」「基本的には30分以上離れてるところ」と、運転中の時間を大事にしているよう。

そんな槙野は現役引退後、社会人チーム・品川CCで指導者としてのキャリアを積んできた。「監督って俳優さんだと思ってる。自分の表情とか動き方だけでも選手に伝わり方が変わる。演じないといけない部分もあるから、俳優さんの動きとかを見る」と槙野。これには満島も、「オレもスポーツ観る時、（選手とのコミュニケーションの様子など）監督たち見てて一番面白い」と同意。槙野は「俳優さんの動き方とかしゃべり方とかどうやってやってるんだろう？と思って見るようになった」と、現役引退後の変化について語った。

焼き鳥を購入したのは「やきとり がんちゃん」。ご主人の出身地である岩手県産の鶏肉を使用した焼き鳥などを販売。ここでそれぞれ好きな串物を購入し、こちらも移動の合間、停車中の車内でいただき「べらぼうにうめぇ！」（兼近）などと盛り上がる3人。

続く話題は幼少期の槙野の憧れ。もしサッカーの道に進んでいなかったらという満島の質問に、槙野は劇団四季を挙げた。「小学校の時に自分が住んでいる地域に劇団四季の方達が来てくれて、そこで観たのが衝撃で」と振り返り、「劇団四季にどうやったらなれるんだろうな？歌どうやったら上手くなれるんだろうな？」と考える機会があったそうで、「自分がサッカーやってなかったら絶対にそっちの道に行く」と槙野。

しかしこれは仮の話で、万が一これからオファーがあったとしても「絶対に断る。他の方達に対してリスペクトがあるからできない」「興味本位で『行きたいです』っていうところじゃないと思う」と語った。

そして、田無駅から徒歩6分の「田無ユーナンスポーツプラザ」に到着。卓球、テニス、ストラックアウト、バッティング、ゴルフがナイターでも楽しめる施設。一同は、卓球・ストラックアウト・バッティングによる3番勝負を行い、この旅にかかった料金を支払う人を決めることに。お支払いは一体誰に？

この「田無ユーナンスポーツプラザ」で盛り上がった後は旅を締めくくるお店へ。移動中、兼近が槙野にこれからのキャリアについて質問。すると槙野は監督業への思いを明かした。

「やっぱり、自分の力が一番発揮できる場所は緑の芝生の上。（現役時代も）1年先の目標に向かって1日1日コツコツと努力することをやってきたから、サッカーの現場でもう一回勝負したい」「監督をやりたいのは間違いない。自分がどうやったら将来的に日本代表の監督になるだとかヨーロッパで指揮とりたいだとかというところに近づけるかと考えたら、何年後かにはこのカテゴリーで優勝したいなとか、そういうのはイメージしてる」という。

満島から海外での指揮の可能性も問われると「日本の中で（監督の）ライセンスがあって、そのライセンス取得を時間かけてやってきて、合格した。合格したら3年間J1で指揮をとればヨーロッパの（監督の）免許に切り替えられる。だからそこをまずクリアしないと、自分の目標でもある海外で指揮をとることはできないから、今はJ1のチームで監督をとるというのが一番近い目標」と槙野。さらに、その目標に向けた段階の積み上げや、自身の引き出しを増やすことについての必要性を語ってくれた。

最後の目的地、「レストラン ルミネ」は臨時休業だったものの、3人は田無駅から徒歩5分の「Valeo」へ。店主がイタリア人の父から教わった本場イタリアの家庭料理や、店主の母が若いときにローマ人から教わったというレシピで作るカルボナーラなどがいただけるお店。

店内でも槙野の指導者像を深掘り。選手のことは「めちゃくちゃ見る」とのことで、自身の強みも「観察力」だと語る。「普段練習に誰が何時に来て…」「普段は先頭走ってる人が次の日後ろ走ってたら…」などと選手の動きを見ており、「そうやって人の動き見るのスゴい好きなの」という槙野に、兼近は「じゃあバラエティー向いてます」と語るが、ここで槙野は次の進路について具体的には明言を避けた上で「決まる・決まらないの状況」ということを明かしてくれたのだ。そしてこのロケの後日、槙野の藤枝MYFCの監督就任が発表された。この放送は、TVer・Huluにて配信中。

■「メシドラ 兼近＆真之介のグルメドライブ」

毎週日曜日 ひる12:45〜14:00 日本テレビにて放送（関東ローカル）/TVerにて最新話を無料配信

出演：兼近大樹（EXIT） 満島真之介

【スタッフ】

チーフプロデューサー：滝澤真一郎

プロデューサー：傅克文 天野英明

演出：田村幸大

制作会社：クリエイティブ30 ザ・ワークス

製作著作：日本テレビ

