ティモシー・シャラメ、カーダシアン家での愛称が明らかに 恋人カイリーの姉が暴露
リアリティスターで実業家のカイリー・ジェンナーと熱愛中のティモシー・シャラメ。カイリーの姉であるキム・カーダシアンとクロエ・カーダシアンに、姉妹から「ティミー」と呼ばれていることを暴露された。
【写真】ティモシー・シャラメ、ついに恋人カイリー・ジェンナーがインスタグラムに初登場
Page Sixによると、現地時間1月28日に配信されたクロエのポッドキャスト『Khloe in Wonder Land』にキムがゲスト出演し、カーダシアン家の家族ディナーの話題に。
クロエは、「すごくよかった。参加したのは12人くらいの小さな食事会だったけれど、とても楽しかった」と振り返り、「私は会っていないけれど、ママ（クリス・ジェンナー）も10分くらいいたみたい。忙しくてママは疲れていたから、ちょうどよかった。普段なら私が一番に帰るところだけど、あの日は残ったの。自分でも偉かったと思う」とコメント。
するとキムは、「カイリーは一番乗りで来て、一番最後に帰ったみたい。スゴすぎよ」「私のために残ってくれた。楽しんでいたと思う」と続け、「彼女は偉かった。彼女とティミーを誇りに思う。2人ともすごく楽しそうだった」と明かした。
ティモシーとカイリーは、2023年に交際の噂が浮上。昨年5月に、ローマで開催されたダヴィッド・ディ・ドナテッロ賞の授賞式でレッドカーペットデビューを飾った。主演作『マーティ・シュプリーム 世界をつかめ』で本年度のアワードシーズン大注目のティモシーは、クリティクス・チョイス・アワードやゴールデン・グローブ賞の受賞スピーチで、初めて公の場でカイリーへの愛を語り、注目を集めた。
なお、クロエは昨年11月にも、カーダシアン家のリアリティ番組『カーダシアン家のセレブな日常』の中で、さりげなくカイリーとティモシーの交際に言及。「姉妹の中で、入れ替わるなら誰？」と聞かれてカイリーを選択し、「バスケット選手とは付き合わない。コートサイドには試合を観るために行くだけよ、ベイビー」とコメント。ティモシーのお気に入りチームであるNBAニューヨーク・ニックスの試合で度々2ショットをキャッチされているカイリーを揶揄していた。
