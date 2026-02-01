◇別府大分毎日マラソン （１日、大分市高崎山・うみたまご前スタート、別府市亀川漁港前折り返し、大分市ジェイリーススタジアムゴール＝４２・１９５キロ）

青学大の「シン・山の神」黒田朝日（４年）が２時間７分４秒の好タイムで日本人２位の３位となり、ＭＧＣ（２８年ロス五輪マラソン日本代表選考会、２７年秋開催予定）出場権を獲得した。

第１０２回箱根駅伝（１月２、３日）で往復路、総合のトリプル新記録で史上初の同一チーム２度目の３連覇（計９度目）を達成した青学大のエース黒田朝日は５区で１時間７分１６秒の圧倒的な区間新記録をマークし「シン・山の神」＆「４代目・山の神」を襲名した。レース前日の３１日に行われた会見では「箱根駅伝にピークをもってきたので、終わった後、ダメージが残り、疲労が出てしまいました。まずはスタートラインに立てるように疲労と闘いながら、ここまで来ました。箱根駅伝は絶好調でした。それに比べればコンディション不良に近いです」と話していたが、レースが始まってみれば、無限の能力を改めて証明。「レースが始まれば全集中でした」と笑顔を見せた。

エチオピアのマスレシャ（２５）が優勝。日本歴代４位の２時間５分１６秒の自己ベストを持つ吉田祐也（２８）＝ＧＭＯインターネットグループ＝が日本人トップの２位となった。