「別府大分毎日マラソン」（１日、高崎山うみたまご前〜ジェイリーススタジアム）

９月開幕の名古屋アジア大会、２８年ロサンゼルス五輪代表選考会を兼ねて行われ、青学大出身の吉田祐也（２８）＝ＧＭＯインターネットグループ＝が２時間６分５９秒で日本人トップの２位となり、ロサンゼルス五輪代表選考会となるＭＧＣ切符を獲得した。

３３キロ過ぎにマスレシャ（エチオピア）がスパート。日本勢ではまず鈴木が前に出て追いかけ始めると、“シン・山の神”黒田朝日（青学大）が追撃。鈴木を吸収し、２位集団を作った。古賀淳紫（安川電機）、福谷颯太（黒崎播磨）、溜池一太（中大）との争いから、吉田と黒田が抜けだし、青学大先輩後輩対決に。並走しながらマスレシャを追っていったが、残り１キロを切って、吉田が前に出て、最後は振り切った。

「日本人１位でＭＧＣ獲得できてうれしく思います」と充実した表情で語り、黒田とのマッチレースには「非常に頼もしい。いつも一緒に練習してますし、ラストまで競り合うことができて、僕自身も成長できた。感謝してます」と振り返った。