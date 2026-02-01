「2倍速でもゆっくりだったw」「可愛すぎてしんどいｗ」と絶賛されているのは、『おて』が苦手なわんちゃんが、頑張って飼い主さんの手にタッチしようとする光景。恐るおそる前足を伸ばすわんちゃんの姿が、再生回数44万回を超えて癒しを届けています。

【動画：『おて』が苦手な犬→やってもらおうと声を掛けたら…スロー再生かと思うほどの『動き』】

『おて』が苦手なモナちゃん

飼い主さんに『おて』をしようとする姿が可愛いと話題になっているのは、TikTokアカウント『モナココ』に登場するミニチュアダックスフンドのモナちゃん。この日、飼い主さんはモナちゃんにおてをしてもらおうと、モナちゃんの前に手を差し出したとのこと。しかし、モナちゃんは飼い主さんに『おて』と指示を出されても、すぐには動かなかったのだそう。

実はモナちゃん、おてをするのが苦手なのだとか。そのため、飼い主さんから指示が出されても、「どうしよう？」といった様子で、少しの間飼い主さんの顔を見つめていたといいます。

『おて』をするか悩んだ結果、モナちゃんは…

飼い主さんに「おて」と言われ、考えるような素振りを見せていたモナちゃんでしたが、しばらくするとモナちゃんはゆっくりと前足を上げ、飼い主さんの手のひらの上に前足を乗せてくれたとのこと。

途中で動きが止まりながらも、きちんと乗せてくれたモナちゃんに拍手を送りたくなってしまいます。

そんなモナちゃんの姿を見て、飼い主さんもとても嬉しそうなご様子。モナちゃんは喜ぶ飼い主さんの反応を見て、どこか誇らしげにぺろりと舌を出すのでした。

現在は『おて』をマスターしたモナちゃん

そんな、おてが苦手だったモナちゃんですが、今では完璧なおてができるようになったそう。飼い主さんに「おて」と言われると、チワワのココちゃんと並んで、ふたりで飼い主さんの手に前足を乗せてくれるのだといいます。

そんな2匹のおてにはそれぞれ個性が出ているそうで、ココちゃんは「待っていました」と言わんばかりにすぐに前足を出す一方、モナちゃんはゆっくりとした動きでマイペースにおてをするのだとか。

ちょっとした動作から見えるそれぞれの性格の違いに、愛おしさを感じます。

おてが苦手だった頃のモナちゃんが、悩みながらもおてに応えようとする光景には、「恐る恐る『おて』するの可愛すぎる」「自分のペースが1番！」「『これであってたかな』って考えてるのかも」と、温かいコメントが寄せられることに。頑張っておてをするモナちゃんの姿が可愛いと、投稿を見た人に癒しを届けています。

TikTokアカウント『モナココ』では、そんなおっとり犬ダックスフンドのモナちゃんと、天真爛漫なチワワのココちゃんの日々の様子が投稿されています。

モナちゃん、ココちゃん、ご家族の皆様、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：TikTokアカウント「モナココ」さま

執筆：伊藤悠

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。