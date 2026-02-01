Amazonから配達完了通知が届き、添付されていた写真を確認してみたら…思わず笑ってしまう光景が話題になっているのです。

微笑ましいその出来事は記事執筆時点で1,090万回を超えて表示されており、5.8万件のいいねが寄せられることとなりました。

【写真：Amazon配達員から『配達完了』の通知→写真を確認したら…想定外な『まさかの光景』】

Amazonから配達完了通知→写真を確認したら…

Xアカウント『@kotaro_BMD』に投稿されたのは、Amazonの配達員さんから届いた荷物の配達完了通知。置き配指定をしていた荷物の配達状況を知らせる1枚の写真が添付されていたのだそう。

玄関前に丁寧に置かれた小包。一見すると普通の配達完了通知に見えるものの、そこにはあまりにも可愛いお姿が紛れ込んでいた模様。

門扉の下からひょっこり覗いていたのは…なんと、超大型犬であるバーニーズマウンテンドッグの「こたろー」くん。隙間から一生懸命お鼻を出しながら、配達員さんと荷物を見守っていたのだといいます。

大きなお身体を一生懸命小さく小さく縮めて、出られるわけのない小さな隙間から覗き込むこたろーくんのお姿はあまりにも愛くるしいもので、荷物と一緒に撮影してくれた配達員さんの粋な図らいに多くの反響が寄せられることとなったのでした。

この投稿には「ドライバーさん笑っただろうなｗｗ」「なぜおにぎりが門に…って一瞬なりました。かわいい。」「荷物に何かあるのかとしばらく探してたｗ」「癒やされた」「可愛い」など多くの絶賛コメントが寄せられています。

お出かけが大好きな男の子の日常

2021年2月2日生まれのこたろーくんは、元気いっぱいでお出かけが大好きな男の子。飼い主さんとお出かけした先で、豪快で無防備なヘソ天を披露するのだそう。

甘えん坊で笑顔が素敵なこたろーくん、飼い主さんに溺愛されながらのびのびと幸せに暮らすそのお姿は、日々多くの人々にバーニーズの魅力やたくさんの癒し、笑顔を届け続けています。

