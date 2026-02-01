ニューストップ > 国内ニュース > 【速報】別府大分毎日マラソンで岡山市出身の青山学院大4年生・黒田… 【速報】別府大分毎日マラソンで岡山市出身の青山学院大4年生・黒田朝日選手は3位フィニッシュ 【速報】別府大分毎日マラソンで岡山市出身の青山学院大4年生・黒田朝日選手は3位フィニッシュ 2026年2月1日 14時23分 RSK山陽放送 リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 きょう（1日）行われた「別府大分毎日マラソン」で、岡山市出身で青山学院大学4年生の黒田朝日選手は日本人2番手の3位でフィニッシュしました。記録は2時間7分03秒でした。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト もし「餅」が喉に詰まったら…「わずか4分で命の危機」→掃除機で吸い出すは危険→ならば救急隊員が駆けつけるまでにできることは？【耳鼻咽喉科医に聞いてみた】 「実久の火葬ボタンを妻と押したことは忘れない」危険ドラッグを吸引した男（29）に最愛の娘（11）の命を奪われる 息を引き取る娘に両親は「いつかそっちの世界に行った時、また遊ぼうな」【女子児童 危険運転致死事件③】 【箱根駅伝】青学・黒田朝日選手 弟・黒田然選手（青学2年）を給水係に指名した理由とは 妹・詩歌ちゃん（8）は「あっくんは自慢のお兄ちゃん」【RSK山陽放送記者が密着「シン・山の神」誕生の舞台裏】