お笑いタレントのケンドーコバヤシ（53）が31日放送のCSフジテレビONEの特番「ケンドーコバヤシの重大発表！」に出演。昨年8月に結婚し、今年1月に第1子男児が誕生していたことを電撃発表した。最近は人気芸人が、番組出演時に結婚を発表するケースが相次いでいる。

番組のロケは「野性爆弾」のくっきー！（49）を招き、タイ・バンコクで敢行された。帰国便の搭乗時刻が近づくと、ケンコバが「ここまで呼びだしてなんやけど、結婚したのよ」と突然発表。「（ロケの）4日前に子供生まれた」とたたみかけ、くっきー！は「やばいて。子供えぐいって」と驚きを隠せない様子だった。

また、「M-1グランプリ2025」を制したお笑いコンビ「たくろう」赤木裕（34）は1月20日放送の日本テレビ「行列のできる法律相談所 2時間スペシャル」（後9・00）で、昨年8月に結婚したことを発表。

結婚についての話題の流れでMCの東野幸治が相方・きむらバンド（35）に「結婚してるの？」と質問すると、「結婚してないですね」と独身であると説明。「赤木くんも？」と聞く東野に「そうですね…」と口ごもり「結婚しまして。昨年8月に結婚しまして」と告白。驚く共演者をよそにきむらは「（発表が）ここ初」とサプライズであることを明かした。

お笑いトリオ「や団」のロングサイズ伊藤は、1月19日放送の日本テレビ系「有吉ゼミ」（月曜後7・00）で結婚したことを発表。「実は自分、今日ここに来る途中に区役所に行ってきまして。婚姻届を提出してきました」と明かし、共演者を驚かせた。

昨年7月末に解散した元・男女お笑いコンビ「駆け抜けて軽トラ」の餅田コシヒカリ（31）は1月13日放送の日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」（火曜後8・00)で、2年前に入籍していたことを報告。お相手はかねて交際していた一般男性であることも明かした。

お笑いコンビ「インポッシブル」えいじ(41)は、1月7日放送の日本テレビ系「有吉の壁」（水曜後7・00）内で結婚を報告した。書道のパフォーマンスで半紙に「結婚」と書き、「えいじ、結婚したよ〜！」と喜びを伝えていた。