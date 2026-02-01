“社長”大倉忠義、父とは経営相談せず「まだ、僕は新米なので」
5人組グループ・SUPER EIGHTの大倉忠義が2日、都内で行われた著書『アイドル経営者』（講談社）発売記念会見に登壇した。
【写真】大倉忠義、経営者ポーズをお願いされ照れ笑い
同著作は、アイドルと経営者の2つの視点を持つ大倉が実践する「45のルール」をまとめた一冊。大倉が新たに立ち上げた「後進育成」のための会社でトップとして己に課している「45のルール」とは。組織を強くし、新たなエンターテインメントを生むためのコミュニケーション術に迫る。
出版に際して「小さい頃から父親の本棚のなかにいろんな本が並んでいて…わからないなりに読んでいた記憶がありまして。自分がそういう形でまさか本屋さんに並べてもらうことがあるんやと友だちから写真が贈られてきたのをみてうれしい気持ちでいっぱいです」と喜びを語る大倉。
自身も社長の身だが、居酒屋チェーン『鳥貴族』創業者で知られる父・大倉忠司氏に、営について相談するか聞かれれると「まだ、僕は新米なので周りのスタッフに聞くことが多くいっちょ前に（父親に）相談ってことはしないですね」と話す。
今回、「書店に行くことがあまりないので行ってみたい。グループも5大都市でツアーをさせてもらったり、自分たちを育ててくれた方々が主要都市だけでなく日本中にいてくれてる。スケジュールが許す限りまわりたいな」と5大都市でお渡し会を実施。
今後の仕事の目標として「発表しているものもあったりんですけどイベントが控えていたり、発表していないこともたくさんあるのでひとつひとつ、前のイベントだったり作品よりもクオリティをあげてつくっていく。目の前のことを精いっぱい」と掲げていた。
