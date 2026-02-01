２月８日投開票の衆院選は受験シーズンの真っただ中で選挙戦が繰り広げられている。

都内には多くの大学があり、１日からは私立中学の入学試験も始まった。選挙管理委員会などは遊説や演説が試験の妨げとならないよう各候補に配慮を要請しているが、陣営からは「短期決戦なので一人でも多くの有権者にアピールしたいのに……」との声も聞かれる。

公職選挙法は、試験の有無にかかわらず、学校周辺での選挙活動は静穏を保つよう努めなければならないと定めている。ただ、音量など具体的な規定はない。

多くの私立中学が集まる千代田区では、昨年２月２日投開票の区長選の際、一部の学校から、街頭演説などの選挙活動が受験生に影響を与えないよう求める要望を受けたという。区選管は各候補に対し、学校周辺での遊説を控えるよう求める文書を配布した。

今回の衆院選も入試時期と重なったことから、千代田区と中央区の私立学校から入試会場周辺の選挙活動に配慮を求める要望が千代田区に寄せられた。「東京私立中学高等学校協会」からも都選管に同様の要請があり、いずれも区選管が候補者に文書で伝えたという。千代田区の担当者は「受験生が本番で本来の力を発揮できるよう、候補者側の配慮に期待したい」としている。

自身も中学受験をしたという区部の選挙区の男性候補は、学校や学習塾があるエリアをあらかじめ把握し、近くを選挙カーなどが通る際には音を出さないようにしている。男性候補は「受験生にとって大事な時期で、選挙活動の音が気になる気持ちはよくわかる」と理解を示す。

市部の選挙区の女性候補は３０日にマンション前で演説をしていたところ、住民から「受験生の子どもが家の中にいるので……」と言われ、演説を中止したという。選挙カーで学校付近を通る時はマイクを切ったり、音量を下げたりするが、「遊説や街頭演説をしないわけにはいかないので、対応には限界がある」とこぼす。

別の区部の選挙区に出馬している男性候補の陣営関係者は「これまでは家の中まで聞こえないと意味がないのでマイクの音量を上げていたが、今回はそこで有権者の不評を買いかねない」とため息をついた。