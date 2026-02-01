声優・篠田みなみ、入籍発表「ウマ娘」タップダンスシチー役など担当【全文】
【モデルプレス＝2026/02/01】声優の篠田みなみ（31）が2月1日、自身のX（旧Twitter）にて入籍を発表した。
篠田は「大切な皆さまへ」と切り出し「私事で恐縮ではございますが、この度入籍いたしましたことをご報告いたします」と発表。「日々あたたかく関わってくださる皆さまに、いつも心より感謝しております。本当にありがとうございます」と感謝をつづった。
最後には「まだまだ未熟な私ですがこれからもすこやかにしなやかに、これまで以上に成長できるよう精進してまいります。今後ともあたたかく見守っていただけますと幸いです。これからもどうぞよろしくお願いいたします！」と結んでいる。
篠田は、1994年6月3日生まれ、千葉県出身。フリーの声優・ナレーター。主な出演作は「ファイヤーバディ」ボー役、「ふらいんぐうぃっち」木幡真琴役、「ウマ娘」タップダンスシチー役、「Tokyo 7th シスターズ」春日部ハル役、「温泉むすめ」道後泉海役など。そのほか、ラジオパーソナリティや番組MCなどを務める。（modelpress編集部）
大切な皆さまへ
私事で恐縮ではございますが、
この度入籍いたしましたことをご報告いたします。
日々あたたかく関わってくださる皆さまに、
いつも心より感謝しております。
本当にありがとうございます。
まだまだ未熟な私ですが
これからもすこやかにしなやかに、
これまで以上に成長できるよう精進してまいります。
今後ともあたたかく見守っていただけますと幸いです。 これからもどうぞよろしくお願いいたします！
2026年2月1日 篠田みなみ
