篠田みなみ公式Instagramより

写真拡大

【モデルプレス＝2026/02/01】声優の篠田みなみ（31）が2月1日、自身のX（旧Twitter）にて入籍を発表した。

【写真】入籍発表の31歳「ウマ娘」人気声優、美脚披露

◆篠田みなみ、入籍発表


篠田は「大切な皆さまへ」と切り出し「私事で恐縮ではございますが、この度入籍いたしましたことをご報告いたします」と発表。「日々あたたかく関わってくださる皆さまに、いつも心より感謝しております。本当にありがとうございます」と感謝をつづった。

最後には「まだまだ未熟な私ですがこれからもすこやかにしなやかに、これまで以上に成長できるよう精進してまいります。今後ともあたたかく見守っていただけますと幸いです。これからもどうぞよろしくお願いいたします！」と結んでいる。

◆篠田みなみ「ウマ娘」声優などで活躍


篠田は、1994年6月3日生まれ、千葉県出身。フリーの声優・ナレーター。主な出演作は「ファイヤーバディ」ボー役、「ふらいんぐうぃっち」木幡真琴役、「ウマ娘」タップダンスシチー役、「Tokyo 7th シスターズ」春日部ハル役、「温泉むすめ」道後泉海役など。そのほか、ラジオパーソナリティや番組MCなどを務める。（modelpress編集部）

◆発表全文


大切な皆さまへ
私事で恐縮ではございますが、
この度入籍いたしましたことをご報告いたします。
日々あたたかく関わってくださる皆さまに、
いつも心より感謝しております。
本当にありがとうございます。
まだまだ未熟な私ですが
これからもすこやかにしなやかに、
これまで以上に成長できるよう精進してまいります。
今後ともあたたかく見守っていただけますと幸いです。 これからもどうぞよろしくお願いいたします！
2026年2月1日 篠田みなみ

【Not Sponsored 記事】