“急な美人化”で話題・大沢あかね、整形疑惑に言及「天然でやらせてもらっています」
【モデルプレス＝2026/02/01】タレントの大沢あかねが2月1日、都内にて美容実用書『遅咲き 肌管理オタク 美容に全ぶり』（ワニブックス）の発売記念トークショー＆サイン本お渡し会を開催。報道陣の囲み取材に応じ、整形疑惑を否定した。
◆大沢あかね、美容本発売の心境
同書では、40歳からの“急な美人化”で話題の大沢がお風呂美容術として日々実践する美肌のためのマイルールなどを紹介する。翌日2日に発売日を迎える心境を尋ねられると、大沢は「『いよいよか』という感じです。みなさん、ネットで予約したよとか、本屋さんに置かれたら絶対に買うねとか、友達とかママ友とかも言ってくださって、私自身もめちゃくちゃ緊張しています」と心境を言葉にした。
◆大沢あかね、整形疑惑に言及
“急な美人化”が話題にあがると、夫の芸人・劇団ひとりと共に3児（15歳、9歳、6歳）を育てる大沢は「6歳の次女なんかはすごく正直なので、『ママ、最近カワイイ』とか、『肌、艶々だね』って言ってくれて。主人は、『最近、きれいになったって評判なんだよね』というと『普段から頑張ってるもんね』みたいなことは言ってくれます」と家族の反応を紹介。「お正月も家族で台湾に旅行に行ったのですけど、コスメショップに行って『ママ、このコスメ、超良さそうだよ』とか言って、『じゃあ私も買おう』と言って一緒に買ったりとか、長女から新しいコスメを教えてもらうこともあります」と15歳の長女とのエピソードを明かした。
「急激にきれいになったので、整形疑惑とか出てますが（笑）」と声を掛けられると、「整形する時間がないということは会社の人たちはみんな分かっていると思います。どう言えばいいのか分からないのですが、一応、天然でやらせてもらっていますという感じです（笑）」と整形疑惑を否定した。（modelpress編集部）
