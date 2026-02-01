ＷＢＣ侍ジャパンに選出されている日本ハムの北山亘基投手（２６）がキャンプインの１日にブルペン入り。ＷＢＣ球を使い、直球、カーブ、スプリット、カットボール、スプリット、チェンジアップを計３５球投じた。「右バッターのインサイドのボールをどういう風に投げるかっていうところが、このオフかなり突き詰めていた部分だった。実際そこにいいボールが行った時と、高めに抜けた時の、悪い時のボールの抜け方も含めて、かなり収穫があったので、いい確認ができた」。昨季の反省をしっかり修正し、「しっかり腕を振った中でそのコースに行くような精度は上がってきてるんじゃないかな」と、手応えを口にした。

投球間には新庄監督から投球時の癖について指摘された場面もあった。「真っすぐと変化球の時の無意識の癖というか、セットに入った時のしぐさで差があるっていうことだったので、それは昨年から個人的にも気になってる部分でもあった。改めてバッター目線から『ここはちょっと気にした方がいいよ』っていう話をしてもらいました。ありがたいアドバイスをもらいました」と指揮官の鋭い指摘に感謝した。