ガンプラ「HG 1/144 グスタフ･カール００型」のパッケージ画像初公開！ 2月7日発売予定「HG シャリア専用リック・ドム(GQ)」も公開
【HG 1/144 グスタフ･カール００型】 2月7日 発売予定 価格：3,850円 【HG 1/144 シャリア専用リック・ドム(GQ)】 2月7日 発売予定 価格：3,630円
「HG 1/144 グスタフ･カール００型」パッケージ画像
BANDAI SPIRITSは、ガンプラ「HG 1/144 グスタフ･カール００型」などのパッケージ画像を公開した。
今回同社公式Xアカウント「BANDAI SPIRITS ホビー事業部」にて、2月7日発売予定のガンプラ「HG 1/144 グスタフ･カール００型」や「HG 1/144 シャリア専用リック・ドム(GQ)」のパッケージ画像を初公開しており、「HG 1/144 グスタフ･カール００型」は、ビームサーベルを構えた勇ましい姿を、「HG 1/144 シャリア専用リック・ドム(GQ)」は、ジャイアント・バズを構えた姿のほか、後ろには赤いガンダムの姿も描かれたパッケージとなっている。
「HG 1/144 シャリア専用リック・ドム(GQ)」パッケージ画像
【#パッケージ画像初公開】- BANDAI SPIRITS ホビー事業部 (@HobbySite) February 1, 2026
2026年2月7日(土)発売予定
HG 1/144 グスタフ･カール００型
▼詳細はこちらhttps://t.co/53t2gVuZzX#ガンプラ #閃光のハサウェイ pic.twitter.com/n0ivbzRoYR
【#パッケージ画像初公開】- BANDAI SPIRITS ホビー事業部 (@HobbySite) February 1, 2026
2026年2月7日(土)発売予定
HG 1/144 シャリア専用リック・ドム(GQ)
▼詳細はこちらhttps://t.co/5onl8SGT9y#ガンプラ #GQuuuuuuX #ジークアクス pic.twitter.com/F7Gjy3sQ3t
(C)創通・サンライズ