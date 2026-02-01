【HG 1/144 グスタフ･カール００型】 2月7日 発売予定 価格：3,850円 【HG 1/144 シャリア専用リック・ドム(GQ)】 2月7日 発売予定 価格：3,630円

「HG 1/144 グスタフ･カール００型」パッケージ画像

BANDAI SPIRITSは、ガンプラ「HG 1/144 グスタフ･カール００型」などのパッケージ画像を公開した。

今回同社公式Xアカウント「BANDAI SPIRITS ホビー事業部」にて、2月7日発売予定のガンプラ「HG 1/144 グスタフ･カール００型」や「HG 1/144 シャリア専用リック・ドム(GQ)」のパッケージ画像を初公開しており、「HG 1/144 グスタフ･カール００型」は、ビームサーベルを構えた勇ましい姿を、「HG 1/144 シャリア専用リック・ドム(GQ)」は、ジャイアント・バズを構えた姿のほか、後ろには赤いガンダムの姿も描かれたパッケージとなっている。

「HG 1/144 シャリア専用リック・ドム(GQ)」パッケージ画像

(C)創通・サンライズ