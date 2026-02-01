日本文学研究者のロバート・キャンベル氏が１日に自身のインスタグラムを更新し、食道がんで亡くなった国際ジャーナリストのモーリー・ロバートソンさん（享年６３）を追悼した。２人は日本テレビ系「スッキリ」にコメンテーターとして出演していた。

キャンベル氏は長文を投稿。「モーリー君が亡くなりました。『スッキリ』メンバーのＬＩＮＥグループで先ほど知らされ、心底驚きました。６３歳。若すぎる。ご冥福を祈るばかりです」と突然の知らせに驚いたという。

「豊かな感性、明晰な頭脳、何か面白いものはないかといういつもの温みを湛えたあの眼差し、悪戯好き…初めて会ったのはハーバード大学の、ハーバードスクエア一入口付近で、２０分くらい立ち話をしました。彼は１年生で、僕は大学院生。当時ハーバード大で学ぶ優秀な日本人学部生は何人もいましたが、おおかた政治学や国際関係論など『実学』を専攻していたのに対して、モーリー君は入学時から作曲家をめざしていました。バンドで演奏し、電子音楽を基礎的に学習するという当時の先輩（＝私）の目にも自由でカッコいい奇才的青年でした」と出会いを振り返った。

その後ロバートソンさんと再会。「東京で再会したのはずっとその後で。担当曜日が違う日テレ『スッキリ』では彼は少し後輩であり、あの番組がコメンテーターに求める振り幅の広さを完璧に合わせ持っていました」。キャンベル氏は火曜日、ロバートソンさんは木曜日に「スッキリ」のコメンテーターとして出演していた。

「硬いネタには徹底した準備と鋭いエッジ、柔らかいトピックでスタジオを一瞬に湧かすおどけたユーモアが持ち味で、（初めて言うけれど）自分が出る曜日以外に『スッキリ』をずっと観続けたのは、彼が画面の左側に鎮座する日だけでした。自分と主張がずれても、その主張を理解するのに必要な情報と論理が数十秒に的確に詰められた、名コメントの数々。ＳＮＳも然りで、何度も何度も、引用リポストし合う仲になっていきました」と後輩ながら尊敬。「少し遠巻きに、しかしほとんど切れ目なく彼の人生と長い歳月に伴走できたことは、幸せでした。声がまだまだ、耳にも心にも響いています」と悼んだ。

学ラン姿で撮影した２ショットを投稿。「写真は２０１９年１１月１日、共演した日テレ『ガキ使い』の収録後にスタジオで撮ってもらったものです。すごく良い思い出の一つ」と説明した。

１日、ロバートソンさんの公式ＳＮＳで死去が報告された。パートナーである女優・池田有希子と「オフィスモーリースタッフ一同」の名義で「かねてより食道癌療養中でございましたが去る一月二十九日 午前〇〇時五十六分 六十三歳にて永眠致しましたことを謹んで御報告申し上げます」と伝えた。葬儀は故人の生前の遺志により近親者のみで執り行ったという。