笠松からＪＲＡに転身した安藤光彰元騎手を父に持つ安藤洋一騎手（３６、大井・藤田輝）が１日、東京２Ｒでフロステリオンに騎乗して１３着。ＪＲＡでの初騎乗を果たした。

叔父はアンカツこと安藤勝己元騎手。競馬一家で育ち、０９年にデビューした。２４年には自己最多となる６７勝を挙げており、南関東で存在感を示している注目のジョッキーだ。

初めての東京競馬場に「広くて温かいな。乗っていて気持ちのいい場所です。返し馬も（雰囲気が違って）面白いな〜」とニッコリ。大井競馬場との砂質との違いについては、「あんまり（砂が）付かない。視界がクリアでめちゃめちゃいいですね。大井の砂とかなり違う。乗りやすかったです」と振り返った。

府中をよく知る父の光彰元騎手からアドバイスをもらったかと問うと、「何にも。『調整ルームは立派だぞ〜楽しんでこい！』と言っていたぐらいです」と白い歯を見せた。その調整ルームでは仲のいいＪＲＡの坂井瑠星騎手、石川裕紀人騎手、木幡初也騎手と交流。３人とは近況の報告をしたという。「どこに行っても溶け込むことが大事。いろんなジョッキーとしゃべって、話を聞いて意見を交換している」と話した。

メインの１１Ｒ・根岸Ｓでは、２４年６月からコンビを組むネオトキオ（牡６歳、大井・荒山）に騎乗予定。「やることは一緒」と意気込みを示した。