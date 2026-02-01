¡ÖÊÌ¿Í¤¹¤®¡ª¡×à¶ËºÊá½÷Í¥¤¬·ãÊÑ¡Ä68ºÐ¡¦¤«¤¿¤»ÍüÇµ¤ËÈ¿¶Á¡Ö°ã¤¤¤¹¤®¤Æµ¤¤Å¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁé¤»¤¿¡©¡×
¡¡±Ç²è¡Ö¶ËÆ»¤ÎºÊ¤¿¤Á¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¡¢68ºÐ½÷Í¥¤Î·ãÊÑ»Ñ¤ËÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÊüÁ÷Ãæ¥É¥é¥Þ¡Ö¸µ²ÊÁÜ¸¦¤Î¼çÉØ¡×(¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ)¤Ëà¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤óáÌò¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤«¤¿¤»ÍüÇµ¡£
¡¡¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¤Î¥°¥ì¥¤¥Ø¥¢¤ÇÂ¹¤Ë¤â²û¤«¤ì¤ëÁÇÅ¨¤Ê¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¡¢ÈþÂå»ÒÌò¤ò¹¥±é¡£À³Ê¤¬ÀµÈ¿ÂÐ¤Ê²Ç¡¢¾¾ËÜ¤Þ¤ê¤«±é¤¸¤ëµÈ²¬»í¿¥¤ÈÎÁÍýÂÐ·è¤¹¤ëÍÍ»Ò¤Ê¤É¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¥É¥é¥Þ¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¤â30ÆüÊüÁ÷¤ÎÂè3ÏÃ¡¢¤«¤¿¤»¤È¾¾ËÜ¤Î½Ð±é¥·¡¼¥ó¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤«¤¿¤»¤Îà¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤óá¤ò¹¥±é¤¹¤ë»Ñ¤Ë¡Ö¤¹¤´¤¯¤¤¤¤´¶¤¸¤ÎÇ¯Îð¤Î½Å¤ÍÊý¤·¤Æ¤ë¤Ê¤¡¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¡×¡ÖÊÌ¿Í¤¹¤®¤Æ¡Ä¡ª¡×¡ÖÈ±¿§°ã¤¤¤¹¤®¤Æµ¤¤Å¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁé¤»¤¿¡©¡×¡Ö¥°¥ì¥¤¥Ø¥¢¡¼¤Ç¤¤¤¯¤Î¤«¤Ê¡£¥¬¥ó¥¬¥ó¤Ë¹³¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡ÖÀ¸³¶¸½Ìò´¶¤¬¤¿¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤¿¡£¡¡¤«¤¿¤»¤Ï1986¡Á99Ç¯¤Î±Ç²è¡Ö¶ËÆ»¤ÎºÊ¤¿¤Á¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¿ôÂ¿¤¯¤Î²Ú¤ä¤«¤ÇÍÅ±ð¤Ê½÷À¤¿¤Á¤òÇ®±é¤·¡¢»Ð¸æÈ©¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿¡£