¡ÖÉÝ¤¤¡ª¡×¡Ö¤¨¤Ã⁈ ´é¤¬Á´Á³°ã¤¦¡×àÁ´¿ÈÆþ¤ìËÏ¥ä¥¯¥¶ÌòáÌµÉ½¾ð¤Î¥à¥í¥Ä¥è¥·à·ãÊÑ¤Ö¤êá¤ËSNSÁûÁ³¡ÖÇØ¶Ú¤¬Åà¤ë¡×
¡Ö¤Õ¤¶¤±¤Æ¤Ê¤¤¥à¥í¥Ä¥è¥·¡×¤Ë¶Ã¤¤ÎÀ¼
¡¡Á´¿ÈÆþ¤ìËÏ¤Î¥ä¥¯¥¶Ìò¡Ä¡£ÇÐÍ¥¡¦¥à¥í¥Ä¥è¥·¤Îà·ãÊÑá¤·¤¿»Ñ¤Ë¾×·â¤ÎÀ¼¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥ª¡¼¥ë¥Ð¥Ã¥¯¤Î¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇÌµÉ½¾ð¤Ê¤¬¤éÀ¨¤ß¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë±Ô¤¤´ã¸÷¤ò¤·¤¿¥à¥í¡£4·î2Æü¤ËÀ¤³¦ÆÈÀêÇÛ¿®¤µ¤ì¤ëNetflix¥·¥ê¡¼¥º¡Ö¶å¾ò¤ÎÂçºá¡×¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡26Æü¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿Í½¹ðÆ°²è¤Ç¤Ï¡¢Á´¿È¤Ë¤Ó¤Ã¤·¤ê¤ÈÆþ¤ìËÏ¤¬Æþ¤Ã¤¿¥à¥í¤Î¾×·âÅª¤Ê»Ñ¤âÈäÏª¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ä¥¯¥¶¤Î¼ãÆ¬¡¦µþ¶ËÀ¶»Ö¤ò±é¤¸¤ëàÊÑËÆ¤Ö¤êá¤Ë SNS¤¬ÁûÁ³¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡¡¡Ö¶å¾ò¤ÎÂçºá¤Î¥à¥í¥Ä¥è¥·ÉÝ¤¹¤®¡×¡Ö¤¨¤Ã¡ª¡©´é¤¬¡ª¡©Á´Á³°ã¤¦¡ª¡ª¡×¡Ö¤ª¤ª¤ª¡Ä¶ËÆ»¤Î´ã¤À¡¢¡¢ÉÝ¤¤¡ª¡×¡ÖÀ¨¤¤»ÉÀÄ¤À¤è¡¼¡¡¤ä¤Ð¤¤¤è¤Í¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡×¡ÖÇØ¶Ú¤¬Åà¤ë¡×¡Ö¤Õ¤¶¤±¤Æ¤Ê¤¤¥à¥í¥Ä¥è¥·¤¬½Ð¤Æ¤ë¥É¥é¥Þ¤Ê¤ó¤ÆÀµ²ò¤·¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡×Åù¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£