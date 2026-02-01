「アイドルマスター シャイニーカラーズ 2nd season」芹沢あさひ役などで知られる声優の田中有紀(27)が1日、自身のXを更新。1月末をもって所属事務所「スタイルキューブ」を退所し、2月1日から「アスレーベン」に所属することを発表した。

田中は所属事務所移籍を報告し、「在籍中は、温かいご指導をいただき、そして多くの学びをいただきました。いつも傍で力強く支えてくださったことがとても心強く、感謝の気持ちでいっぱいです」と感謝をつづった。

そして「これからもひとつひとつのお仕事に真摯に向き合い、表現者としてより一層精進して参ります。今後とも応援のほど、何卒よろしくお願いいたします」と呼びかけた。

アニメ「ブルーロック」成早朝日役などで知られる声優の梶田大嗣は「BLACK SHIP」への移籍を発表。梶田は1月31日に同日をもって所属事務所「プロダクション・エース」を退所すると発表していた。

「ウマ娘 プリティーダービー」ヴェニュスパーク役の折原日菜は「ホーリーピーク」退所を発表。今後はフリーランスとして活動することを明かし、「一つひとつのご縁を大切に、自分らしく真摯に表現活動を続けて参ります。今後とも変わらぬご声援をいただけますと幸いです」と呼びかけた。