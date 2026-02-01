ミセス・米津玄師・ミスチルらプロ190人が選ぶ“激アツ”名曲BEST50決定「プロフェッショナルランキング」第9弾放送
【モデルプレス＝2026/02/01】TBSでは、その道を極めたプロたちによる“ガチ投票”で「本当のランキング」を発表していく特別番組「その道のプロが選ぶ本当のNo.1『プロフェッショナルランキング』」第9弾を2月2日よる8時55分から2時間SPで放送する。
【写真】同番組にゲスト出演する“バズ曲”話題の紅白出場イケメンアイドル
今回は“KING OF 激アツ名曲”と題し、作詞家や作曲家、ライブ演出やテレビの音響効果まで、音楽に携わるプロ190人が選ぶ、ニッポンが沸いた“激アツ”名曲ランキングを放送。スポーツ中継、震災からの復興などで日本中を勇気づけ、心をアツくしてくれた名曲BEST50を発表する。
Mrs. GREEN APPLE、米津玄師、Official髭男dism、Mr.Children、いきものがかり、ゆず、ウルフルズ、Superfly、FUNKY MONKEY BΛBY’Sなど日本を代表するアーティストたちが歌う楽曲が次々ランクイン。耳にするだけで当時の感動の瞬間がよみがえるような心をアツくしてくれる名曲だらけだ。ランクインした楽曲とともに、当時の歴史的なスポーツ中継映像や、「音楽の日」などTBS秘蔵のアーティスト歌唱映像もたっぷり届ける。 音楽のプロ190人が選んだ、1位に輝く“激アツ名曲”はどの楽曲なのか。
収録を終え、チェアマンの坂上忍は「僕はエレファントカシマシさんのような“男くさい系”のバンドさんが好きなので、今回のランキングにも入っていて嬉しかったです！ この放送が終わったら冬季オリンピックも始まるのでどんな名場面が生まれるのか？ 名曲とともに楽しみたいですね！」と語った。（modelpress編集部）
【チェアマン】坂上忍
【プレゼンター】中島健人
【スタジオゲスト（※50音順）】
岩井勇気（ハライチ）
澤部佑（ハライチ）
塩崎太智※「崎」は正式には「たつさき」（M!LK）
島崎和歌子
曽野舜太（M!LK）
生見愛瑠
